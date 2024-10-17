Baza: в Москве задержали семь членов банды «Ореховские»

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В Москве по делам об убийствах и покушениях задержаны семь членов «Ореховских»
В Москве по делам об убийствах и покушениях задержаны семь членов «Ореховских» Фото:

В Москве задержаны семь членов криминальной группировки «Ореховские», включая помощника председателя Российского союза ветеранов Афганистана Евгения Стерлядкина. Он подозревается в убийстве пятерых, в том числе одного из лидеров группировки Николая Ветошкина, известного как Витоха.

«Семь человек задержали 15 октября. Причина задержания — уголовные дела о громких убийствах и покушениях в среде „Ореховских“ конца девяностых-середины нулевых. Николая Ветошкина по кличке Витоха, убили в 1998 — по данным СМИ, за то, что он сам „заказал“ несколько человек», — сообщает telegram-канал Baza. По данным следствия, задержанные члены группировки подозреваются в убийствах пяти человек и покушении на убийство общеопасным способом.

В числе преступлений, в которых подозревается 60-летний Евгений Стерлядкин, помощник председателя Российского союза ветеранов Афганистана, он фигурирует как лидер по количеству эпизодов. По информации Baza, Стерлядкин когда-то сам едва не стал жертвой покушения. Как сообщали СМИ, в 2007 году киллер обстрелял автомобиль, где находились майор полиции Илюхин и Стерлядкин. Полицейский был убит, а второй получил легкие ранения и вскоре сбежал из больницы.

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В Москве задержаны семь членов криминальной группировки «Ореховские», включая помощника председателя Российского союза ветеранов Афганистана Евгения Стерлядкина. Он подозревается в убийстве пятерых, в том числе одного из лидеров группировки Николая Ветошкина, известного как Витоха. «Семь человек задержали 15 октября. Причина задержания — уголовные дела о громких убийствах и покушениях в среде „Ореховских“ конца девяностых-середины нулевых. Николая Ветошкина по кличке Витоха, убили в 1998 — по данным СМИ, за то, что он сам „заказал“ несколько человек», — сообщает telegram-канал Baza. По данным следствия, задержанные члены группировки подозреваются в убийствах пяти человек и покушении на убийство общеопасным способом. В числе преступлений, в которых подозревается 60-летний Евгений Стерлядкин, помощник председателя Российского союза ветеранов Афганистана, он фигурирует как лидер по количеству эпизодов. По информации Baza, Стерлядкин когда-то сам едва не стал жертвой покушения. Как сообщали СМИ, в 2007 году киллер обстрелял автомобиль, где находились майор полиции Илюхин и Стерлядкин. Полицейский был убит, а второй получил легкие ранения и вскоре сбежал из больницы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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