Три человека погибли на камчатском руднике

При обрушении породы в штреке №3 на руднике Кумроч в Камчатском крае погибли трое рабочих. Об этом заявил министр по чрезвычайным ситуациям Камчатского края Сергей Лебедев.
«Поступила информация о том, что в штреке № 3 рудника АО „Быстринская горная компания Кумрач“ произошло обрушение породы. Обнаружены трое погибших», — заявил Лебедев на своей странице в соцсети ВКонтакте. Он добавил, что на месте ЧП находятся экстренные службы, которые подняли тела погибших на поверхность. На данный момент проводится проверка обстоятельств происшествия, выясняются все подробности события.
Рудник Кумроч является одним из крупнейших месторождений Камчатского края и расположен в восточной части Камчатского полуострова. Планируется, что к 2026 году здесь будет создан горно-обогатительный комбинат для добычи золота.
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