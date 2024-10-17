Два человека погибли в ДТП с пассажирской «Газелью» в Дагестане

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Авария произошла на автодороге Муцалаул-Кокрек в Хасавюртовском районе (архивное фото) Фото:

Два человека погибли в ДТП с пассажирской «Газелью» в Дагестане. Авария произошла на автодороге Муцалаул-Кокрек в Хасавюртовском районе.

«Число погибших в ДТП с пассажирской „Газелью“ в Дагестане, по предварительным данным, увеличилось до двух», — сообщает министерство здравоохранения республики. Известно, что среди погибших — водитель пассажирского транспорта. Еще 19 человек госпитализированы, среди них двое детей

Авария произошла сегодня, 17 октября. На автодороге Муцалаул — Кокрек в Хасавюртовском районе столкнулись пассажирская «Газель» и легковой автомобиль. На месте работают сотрудники МЧС.

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Два человека погибли в ДТП с пассажирской «Газелью» в Дагестане. Авария произошла на автодороге Муцалаул-Кокрек в Хасавюртовском районе. «Число погибших в ДТП с пассажирской „Газелью“ в Дагестане, по предварительным данным, увеличилось до двух», — сообщает министерство здравоохранения республики. Известно, что среди погибших — водитель пассажирского транспорта. Еще 19 человек госпитализированы, среди них двое детей Авария произошла сегодня, 17 октября. На автодороге Муцалаул — Кокрек в Хасавюртовском районе столкнулись пассажирская «Газель» и легковой автомобиль. На месте работают сотрудники МЧС.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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