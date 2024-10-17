Два человека погибли в ДТП с пассажирской «Газелью» в Дагестане

17 октября 2024 в 17:38 Размер текста - 17 +

Авария произошла на автодороге Муцалаул-Кокрек в Хасавюртовском районе (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Два человека погибли в ДТП с пассажирской «Газелью» в Дагестане. Авария произошла на автодороге Муцалаул-Кокрек в Хасавюртовском районе. «Число погибших в ДТП с пассажирской „Газелью“ в Дагестане, по предварительным данным, увеличилось до двух», — сообщает министерство здравоохранения республики. Известно, что среди погибших — водитель пассажирского транспорта. Еще 19 человек госпитализированы, среди них двое детей Авария произошла сегодня, 17 октября. На автодороге Муцалаул — Кокрек в Хасавюртовском районе столкнулись пассажирская «Газель» и легковой автомобиль. На месте работают сотрудники МЧС. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Два человека погибли в ДТП с пассажирской «Газелью» в Дагестане. Авария произошла на автодороге Муцалаул-Кокрек в Хасавюртовском районе. «Число погибших в ДТП с пассажирской „Газелью“ в Дагестане, по предварительным данным, увеличилось до двух», — сообщает министерство здравоохранения республики. Известно, что среди погибших — водитель пассажирского транспорта. Еще 19 человек госпитализированы, среди них двое детей Авария произошла сегодня, 17 октября. На автодороге Муцалаул — Кокрек в Хасавюртовском районе столкнулись пассажирская «Газель» и легковой автомобиль. На месте работают сотрудники МЧС.