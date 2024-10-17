Два человека погибли в ДТП с пассажирской «Газелью» в Дагестане. Авария произошла на автодороге Муцалаул-Кокрек в Хасавюртовском районе.
«Число погибших в ДТП с пассажирской „Газелью“ в Дагестане, по предварительным данным, увеличилось до двух», — сообщает министерство здравоохранения республики. Известно, что среди погибших — водитель пассажирского транспорта. Еще 19 человек госпитализированы, среди них двое детей
Авария произошла сегодня, 17 октября. На автодороге Муцалаул — Кокрек в Хасавюртовском районе столкнулись пассажирская «Газель» и легковой автомобиль. На месте работают сотрудники МЧС.
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