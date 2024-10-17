Медведев: годовой план по контрактникам еще не выполнен

На середину октября текущего года годовой план по комплектованию Вооруженных Сил России контрактниками выполнен на 78%. Об этом сообщил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
«На середину октября годовой план комплектования ВС РФ контрактниками выполнен на 78%, темпы приличные», — отметил Медведев на совещании по вопросам комплектования Вооруженных сил РФ контрактниками. Видеозапись со встречи была опубликована на его странице в соцсети «ВКонтакте». Он добавил, что работа по укомплектованию армии продолжается.
В октябре Медведев заявил о начале работы комиссии по набору контрактников в ВС РФ. Зампред Совбеза также отметил, что служба по контракту — это единственная форма привлечения россиян для участия в спецоперации.
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