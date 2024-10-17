Медведев: годовой план по контрактникам еще не выполнен

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Медведев провел совещание по вопросам комплектования Вооружённых сил РФ
Медведев провел совещание по вопросам комплектования Вооружённых сил РФ Фото:

На середину октября текущего года годовой план по комплектованию Вооруженных Сил России контрактниками выполнен на 78%. Об этом сообщил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

«На середину октября годовой план комплектования ВС РФ контрактниками выполнен на 78%, темпы приличные», — отметил Медведев на совещании по вопросам комплектования Вооруженных сил РФ контрактниками. Видеозапись со встречи была опубликована на его странице в соцсети «ВКонтакте». Он добавил, что работа по укомплектованию армии продолжается.

В октябре Медведев заявил о начале работы комиссии по набору контрактников в ВС РФ. Зампред Совбеза также отметил, что служба по контракту — это единственная форма привлечения россиян для участия в спецоперации.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал URA.RU — ключевые события из мира политики и общества. Остро, емко, понятным языком. Подписывайтесь и будьте в числе тех, кто знает больше.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На середину октября текущего года годовой план по комплектованию Вооруженных Сил России контрактниками выполнен на 78%. Об этом сообщил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. «На середину октября годовой план комплектования ВС РФ контрактниками выполнен на 78%, темпы приличные», — отметил Медведев на совещании по вопросам комплектования Вооруженных сил РФ контрактниками. Видеозапись со встречи была опубликована на его странице в соцсети «ВКонтакте». Он добавил, что работа по укомплектованию армии продолжается. В октябре Медведев заявил о начале работы комиссии по набору контрактников в ВС РФ.  Зампред Совбеза также отметил, что служба по контракту — это единственная форма привлечения россиян для участия в спецоперации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...