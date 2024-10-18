Запад пообещал усовершенствовать F-16 для Украины

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Остин рассказал о западных коалициях, которые помогают Украине в поставке оружия
Остин рассказал о западных коалициях, которые помогают Украине в поставке оружия Фото:

Запад будет развивать потенциал истребителей F-16, которые поставляются на Украину. Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин.

«И, как вы знаете, Украина теперь имеет потенциал F-16. Мы будем продолжать развивать этот потенциал», — передает ТАСС слова министра. Об этом он рассказал на пресс-конференции в Брюсселе.

Остин добавил, что основной задачей НАТО является помощь Украине в защите и сдерживании агрессии России. По его словам, были созданы коалиции для развития потенциала истребительной авиации Киева, а также еще ряд объединений для поставки БПЛА и боеприпасов.

Ранее министр обороны Нидерландов Рубен Брекелманс заявил, что страна разрешила использовать истребители F-16 для ударов Украины вглубь России, передает 360.ru. По его словам, первую партию голландского оружия уже поставили Киеву. 

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Запад будет развивать потенциал истребителей F-16, которые поставляются на Украину. Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин. «И, как вы знаете, Украина теперь имеет потенциал F-16. Мы будем продолжать развивать этот потенциал», — передает ТАСС слова министра. Об этом он рассказал на пресс-конференции в Брюсселе. Остин добавил, что основной задачей НАТО является помощь Украине в защите и сдерживании агрессии России. По его словам, были созданы коалиции для развития потенциала истребительной авиации Киева, а также еще ряд объединений для поставки БПЛА и боеприпасов. Ранее министр обороны Нидерландов Рубен Брекелманс заявил, что страна разрешила использовать истребители F-16 для ударов Украины вглубь России, передает 360.ru. По его словам, первую партию голландского оружия уже поставили Киеву. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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