Запад пообещал усовершенствовать F-16 для Украины

Запад будет развивать потенциал истребителей F-16, которые поставляются на Украину. Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин.
«И, как вы знаете, Украина теперь имеет потенциал F-16. Мы будем продолжать развивать этот потенциал», — передает ТАСС слова министра. Об этом он рассказал на пресс-конференции в Брюсселе.
Остин добавил, что основной задачей НАТО является помощь Украине в защите и сдерживании агрессии России. По его словам, были созданы коалиции для развития потенциала истребительной авиации Киева, а также еще ряд объединений для поставки БПЛА и боеприпасов.
Ранее министр обороны Нидерландов Рубен Брекелманс заявил, что страна разрешила использовать истребители F-16 для ударов Украины вглубь России, передает 360.ru. По его словам, первую партию голландского оружия уже поставили Киеву.
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