«Нужно учиться жить заново»: Стас Пьеха рассказал о страсти к наркотикам

Российский певец Стас Пьеха поделился историей о своей зависимости от запрещенных веществ. В 1990-е у артиста была зависимость, с которой он долго боролся, неоднократно уходил в завязку. Однако окончательно побороть тягу к наркотикам он смог после того, как пережил сердечный приступ.
По словам артиста, в попытках завязать, он даже два года находился под домашним арестом с решетками на окнах. «Вот я не употреблял на страхе, много-много лет был в ремиссии. И потом от усталости, от гастрольной жизни, от большого количества стресса, я сначала попал в какие-то неврозы, панические атаки, и потом вернулся постепенно в употребление», — заявил Пьеха. Об этом он сообщил в эфире программы Пятого канала «Фирменный рецепт с Емельяненко».
Отправной точкой отказа от запрещенных веществ стал сердечный приступ, который произошел во время одного из концертов певца. Тогда артисту было всего 34 года.
По словам Пьехи, после госпитализации он решил жить по новому, в свое удовольствие, потому что испугался, что не успел насладиться отведенным ему временем. «Тогда у меня прямо пришло решение: делайте со мной, что хотите, я не умею жить абсолютно, буду учиться заново», — отметил певец.
В 2019 году певец избавился от зависимости. Также он открыл частную наркологическую клинику, для помощи остальным.
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