Зеленского предупредили о последствиях, если он не избавится от образа «дерзкого клоуна»

Президента Украины Владимира Зеленского в Белом доме ожидает такой же холодный прием, как и в феврале этого года, если он вновь проявит себя как «дерзкий клоун». Об этом публично предупредил бывший советник американского президента Стив Кортес.
«Если Зеленский хочет быть дерзким клоуном, то у нас есть правильная команда для решения вопросов с ним. Америка прежде всего», — написал Кортес в своей социальной сети Х. Он напомнил о предыдущем визите Зеленского в Белый дом, когда между украинским президентом, президентом США Дональдом Трампом, а также вице-президентом Джей Ди Вэнсом произошла словесная перепалка. Американские лидеры тогда обвинили Зеленского в неблагодарности и неуважении к США. В результате переговоры о соглашении по полезным ископаемым были сорваны, а Зеленского попросили покинуть Белый дом.
Дональд Трамп 15 августа провел встречу с президентом России Владимиром Путиным на Аляске, после чего состоялся телефонный разговор с Владимиром Зеленским. Позже Трамп также обсудил ситуацию с лидерами Великобритании, Германии, Италии, Польши, Финляндии и Франции, а также с генсеком НАТО и главой Еврокомиссии.
В понедельник, 18 августа, в Вашингтоне намечена встреча, на которой планируется обсудить детали завершения конфликта на Украине. Вместе с Зеленским во встрече примут участие президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Италии Джорджа Мелони и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
