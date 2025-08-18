Зеленского предупредили о последствиях, если он не избавится от образа «дерзкого клоуна»

Кортес: Зеленский должен вести конструктивный диалог, а не быть дерзким клоуном
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Вашингтоне намечена встреча, на которой планируется обсудить детали завершения конфликта на Украине
В Вашингтоне намечена встреча, на которой планируется обсудить детали завершения конфликта на Украине Фото:
новость из сюжета
Встреча Трампа и Зеленского в Белом доме

Президента Украины Владимира Зеленского в Белом доме ожидает такой же холодный прием, как и в феврале этого года, если он вновь проявит себя как «дерзкий клоун». Об этом публично предупредил бывший советник американского президента Стив Кортес.

«Если Зеленский хочет быть дерзким клоуном, то у нас есть правильная команда для решения вопросов с ним. Америка прежде всего», — написал Кортес в своей социальной сети Х. Он напомнил о предыдущем визите Зеленского в Белый дом, когда между украинским президентом, президентом США Дональдом Трампом, а также вице-президентом Джей Ди Вэнсом произошла словесная перепалка. Американские лидеры тогда обвинили Зеленского в неблагодарности и неуважении к США. В результате переговоры о соглашении по полезным ископаемым были сорваны, а Зеленского попросили покинуть Белый дом.

Дональд Трамп 15 августа провел встречу с президентом России Владимиром Путиным на Аляске, после чего состоялся телефонный разговор с Владимиром Зеленским. Позже Трамп также обсудил ситуацию с лидерами Великобритании, Германии, Италии, Польши, Финляндии и Франции, а также с генсеком НАТО и главой Еврокомиссии.

В понедельник, 18 августа, в Вашингтоне намечена встреча, на которой планируется обсудить детали завершения конфликта на Украине. Вместе с Зеленским во встрече примут участие президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Италии Джорджа Мелони и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президента Украины Владимира Зеленского в Белом доме ожидает такой же холодный прием, как и в феврале этого года, если он вновь проявит себя как «дерзкий клоун». Об этом публично предупредил бывший советник американского президента Стив Кортес. «Если Зеленский хочет быть дерзким клоуном, то у нас есть правильная команда для решения вопросов с ним. Америка прежде всего», — написал Кортес в своей социальной сети Х. Он напомнил о предыдущем визите Зеленского в Белый дом, когда между украинским президентом, президентом США Дональдом Трампом, а также вице-президентом Джей Ди Вэнсом произошла словесная перепалка. Американские лидеры тогда обвинили Зеленского в неблагодарности и неуважении к США. В результате переговоры о соглашении по полезным ископаемым были сорваны, а Зеленского попросили покинуть Белый дом. Дональд Трамп 15 августа провел встречу с президентом России Владимиром Путиным на Аляске, после чего состоялся телефонный разговор с Владимиром Зеленским. Позже Трамп также обсудил ситуацию с лидерами Великобритании, Германии, Италии, Польши, Финляндии и Франции, а также с генсеком НАТО и главой Еврокомиссии. В понедельник, 18 августа, в Вашингтоне намечена встреча, на которой планируется обсудить детали завершения конфликта на Украине. Вместе с Зеленским во встрече примут участие президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Италии Джорджа Мелони и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...