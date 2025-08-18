Названы самые обсуждаемые звезды в первой половине 2025 года. Возглавляет топ певец Филипп Киркоров. Информацию приводит Super.
«Первое место в рейтинге занял король российской поп-музыки и артист, способный превратить в инфоповод даже своё появление на рядовом мероприятии. Филиппа Киркорова за последние полгода упоминали в СМИ 39 843 раза», — указано в материале. Вторым стал российский актер Юрий Борисов (29 748 упоминаний), третьей стала певица Алла Пугачева (28 668 упоминаний), четвертым человеком стала журналистка Ксения Собчак (24 018 упоминаний). А пятерку закрыл актер Михаил Ефремов (23 661 упоминание).
Шестым стал рэпер Паша Техник (17 754 упоминаний), седьмой стала Анна Седокова (15 657 упоминаний), восьмой стала певица Ольга Бузова (15 308 упоминаний), девятым стал певец Григорий Лепс (14 894 упоминания). Десятку закрывает балерина Анастасия Волочкова (14 403 упоминания).
