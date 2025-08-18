Слюсарь отчитался Путину о девяти месяцах на посту главы Ростовской области

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь доложил Президенту России Владимиру Путину о результатах работы за девять месяцев на новом посту. Об этом говорится на официальном сайте Кремля.
В материале говорится, что одной из главных проблем региона Слюсарь назвал нехватку медицинских кадров — укомплектованность врачами и средним медперсоналом составляет лишь 77–78%. Особенно остро ситуация стоит в сельских и удаленных территориях, где доступность медицинской помощи остается низкой. Для решения проблемы власти региона применяют точечный подход: закрепляют специалистов за конкретными районами, мотивируют молодых врачей возвращаться в села после целевого обучения, а также используют мобильные диагностические центры. За последние месяцы «Поезд здоровья» обследовал уже более 25 тысяч жителей отдаленных населенных пунктов.
Важным направлением работы губернатор назвал поддержку участников СВО и их семей. Помимо федеральных, в Ростовской области действует 75 региональных и муниципальных мер поддержки: выплаты, медицинская и юридическая помощь, содействие в трудоустройстве, решение жилищных вопросов и поддержка детей. Для упрощения доступа к этим мерам в Ростове запущен пилотный проект «одного окна»: теперь родственники и участники СВО могут обратиться в МФЦ с одним заявлением, после чего сотрудники центра самостоятельно взаимодействуют со всеми ведомствами.
Слюсарь сообщил президенту о сложной ситуации в аграрном секторе региона. Неблагоприятные погодные условия второй год подряд привели к снижению урожайности. В числе возможных решений обсуждалось продление льготных кредитов и развитие гидролесомелиорации.
