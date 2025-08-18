Слюсарь отчитался Путину о девяти месяцах на посту главы Ростовской области

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Важным направлением работы губернатор назвал поддержку участников СВО
Важным направлением работы губернатор назвал поддержку участников СВО Фото:

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь доложил Президенту России Владимиру Путину о результатах работы за девять месяцев на новом посту. Об этом говорится на официальном сайте Кремля.

В материале говорится, что одной из главных проблем региона Слюсарь назвал нехватку медицинских кадров — укомплектованность врачами и средним медперсоналом составляет лишь 77–78%. Особенно остро ситуация стоит в сельских и удаленных территориях, где доступность медицинской помощи остается низкой. Для решения проблемы власти региона применяют точечный подход: закрепляют специалистов за конкретными районами, мотивируют молодых врачей возвращаться в села после целевого обучения, а также используют мобильные диагностические центры. За последние месяцы «Поезд здоровья» обследовал уже более 25 тысяч жителей отдаленных населенных пунктов.

Важным направлением работы губернатор назвал поддержку участников СВО и их семей. Помимо федеральных, в Ростовской области действует 75 региональных и муниципальных мер поддержки: выплаты, медицинская и юридическая помощь, содействие в трудоустройстве, решение жилищных вопросов и поддержка детей. Для упрощения доступа к этим мерам в Ростове запущен пилотный проект «одного окна»: теперь родственники и участники СВО могут обратиться в МФЦ с одним заявлением, после чего сотрудники центра самостоятельно взаимодействуют со всеми ведомствами.

Слюсарь сообщил президенту о сложной ситуации в аграрном секторе региона. Неблагоприятные погодные условия второй год подряд привели к снижению урожайности. В числе возможных решений обсуждалось продление льготных кредитов и развитие гидролесомелиорации.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь доложил Президенту России Владимиру Путину о результатах работы за девять месяцев на новом посту. Об этом говорится на официальном сайте Кремля. В материале говорится, что одной из главных проблем региона Слюсарь назвал нехватку медицинских кадров — укомплектованность врачами и средним медперсоналом составляет лишь 77–78%. Особенно остро ситуация стоит в сельских и удаленных территориях, где доступность медицинской помощи остается низкой. Для решения проблемы власти региона применяют точечный подход: закрепляют специалистов за конкретными районами, мотивируют молодых врачей возвращаться в села после целевого обучения, а также используют мобильные диагностические центры. За последние месяцы «Поезд здоровья» обследовал уже более 25 тысяч жителей отдаленных населенных пунктов. Важным направлением работы губернатор назвал поддержку участников СВО и их семей. Помимо федеральных, в Ростовской области действует 75 региональных и муниципальных мер поддержки: выплаты, медицинская и юридическая помощь, содействие в трудоустройстве, решение жилищных вопросов и поддержка детей. Для упрощения доступа к этим мерам в Ростове запущен пилотный проект «одного окна»: теперь родственники и участники СВО могут обратиться в МФЦ с одним заявлением, после чего сотрудники центра самостоятельно взаимодействуют со всеми ведомствами. Слюсарь сообщил президенту о сложной ситуации в аграрном секторе региона. Неблагоприятные погодные условия второй год подряд привели к снижению урожайности. В числе возможных решений обсуждалось продление льготных кредитов и развитие гидролесомелиорации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...