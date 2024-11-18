Экс-начальника ГУР Украины внесли в список экстремистов

Бывший начальник главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины Василий Бурба* пополнил список террористов и экстремистов Российской Федерации. Его данные внесены в перечень, опубликованном на сайте Росфинмониторинга.
«Бурба Василий Васильевич*, 04.06.1978 года рождения, город Ровно Ровенской области Украины», — говорится на сайте Росфинмониторинга. Кроме того, в список попали американские наемники Деррик Бейлс и Дэниел Бернард.
Василий Бурба руководил военной разведкой Украины с 2016-го по 2020 год. На этот пост он пришёл из СБУ, где возглавлял 2-е управление «К ».
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