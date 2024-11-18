Экс-начальника ГУР Украины внесли в список экстремистов

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Бурба* внесен в перечень террористов и экстремистов РФ
Бурба* внесен в перечень террористов и экстремистов РФ Фото:

Бывший начальник главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины Василий Бурба* пополнил список террористов и экстремистов Российской Федерации. Его данные внесены в перечень, опубликованном на сайте Росфинмониторинга. 

«Бурба Василий Васильевич*, 04.06.1978 года рождения, город Ровно Ровенской области Украины», — говорится на сайте Росфинмониторинга. Кроме того, в список попали американские наемники Деррик Бейлс и Дэниел Бернард.

Василий Бурба руководил военной разведкой Украины с 2016-го по 2020 год. На этот пост он пришёл из СБУ, где возглавлял 2-е управление «К ».

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Бывший начальник главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины Василий Бурба* пополнил список террористов и экстремистов Российской Федерации. Его данные внесены в перечень, опубликованном на сайте Росфинмониторинга.  «Бурба Василий Васильевич*, 04.06.1978 года рождения, город Ровно Ровенской области Украины», — говорится на сайте Росфинмониторинга. Кроме того, в список попали американские наемники Деррик Бейлс и Дэниел Бернард. Василий Бурба руководил военной разведкой Украины с 2016-го по 2020 год. На этот пост он пришёл из СБУ, где возглавлял 2-е управление «К ».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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