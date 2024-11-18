Мужчин, осквернивших мемориал участникам СВО, осудили в Москве

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Фигуранты, находясь в нетрезвом виде, 11 марта осквернили мемориал на Варварке
Фигуранты, находясь в нетрезвом виде, 11 марта осквернили мемориал на Варварке Фото:

В Москве вынесли приговор двум мужчинам, которые, по версии следствия, осквернили стихийный мемориал участникам специальной военной операции. Дело рассматривал Тверской суд. Фигурантов Даниила Голикова и Андрея Козловского приговорили к отбыванию наказания в колонии поселения. 

«Голиков Даниил и Козловский Андрей признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных п. „а“ ч. 2 ст. 243.4 УК РФ; ч. 2 ст. 214 УК РФ», — сообщает пресс-служба суда. Об этом пишет ТАСС. Там отметили, что фигурантам дела предъявлено обвинение по статье: «Уничтожение либо повреждение воинских захоронений, памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов либо посвященных дням воинской славы России; вандализм».

Сообщается, что в марте 2024 года жители Москвы, будучи пьяными, осквернили мемориал на Варварке. Отрицать свою вину они не стали. Голикова приговорили к двум годам и шести месяцам колонии. Козловский получил три года. 

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В Москве вынесли приговор двум мужчинам, которые, по версии следствия, осквернили стихийный мемориал участникам специальной военной операции. Дело рассматривал Тверской суд. Фигурантов Даниила Голикова и Андрея Козловского приговорили к отбыванию наказания в колонии поселения.  «Голиков Даниил и Козловский Андрей признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных п. „а“ ч. 2 ст. 243.4 УК РФ; ч. 2 ст. 214 УК РФ», — сообщает пресс-служба суда. Об этом пишет ТАСС. Там отметили, что фигурантам дела предъявлено обвинение по статье: «Уничтожение либо повреждение воинских захоронений, памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов либо посвященных дням воинской славы России; вандализм». Сообщается, что в марте 2024 года жители Москвы, будучи пьяными, осквернили мемориал на Варварке. Отрицать свою вину они не стали. Голикова приговорили к двум годам и шести месяцам колонии. Козловский получил три года. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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