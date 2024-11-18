Мужчин, осквернивших мемориал участникам СВО, осудили в Москве

В Москве вынесли приговор двум мужчинам, которые, по версии следствия, осквернили стихийный мемориал участникам специальной военной операции. Дело рассматривал Тверской суд. Фигурантов Даниила Голикова и Андрея Козловского приговорили к отбыванию наказания в колонии поселения.
«Голиков Даниил и Козловский Андрей признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных п. „а“ ч. 2 ст. 243.4 УК РФ; ч. 2 ст. 214 УК РФ», — сообщает пресс-служба суда. Об этом пишет ТАСС. Там отметили, что фигурантам дела предъявлено обвинение по статье: «Уничтожение либо повреждение воинских захоронений, памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов либо посвященных дням воинской славы России; вандализм».
Сообщается, что в марте 2024 года жители Москвы, будучи пьяными, осквернили мемориал на Варварке. Отрицать свою вину они не стали. Голикова приговорили к двум годам и шести месяцам колонии. Козловский получил три года.
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