В Госдуме одобрили новую опцию для владельцев ОСАГО

Госдума приняла в первом чтении законопроект, позволяющий оформлять ДТП через портал «Госуслуги» при наличии полиса ОСАГО. Инициатива закона исходит от правительства России, говорится в тексте законопроекта.
В рамках нацпрограммы «Цифровая экономика РФ» с сентября 2021 года для водителей по всей России заработало приложение «Госуслуги.Авто». «Проект закона разработан в целях соотнесения цифрового сервиса „Госуслуги.Авто“ и федеральной государственной информационной системы „Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме“ (ЕСИА)», — говорится в документе. Информацию передает ТАСС.
Законопроект также стимулирует интеграцию цифровых сервисов «Госуслуги.Авто» и «Европротокол онлайн» с федеральными информационными системами. На данный момент услуги в рамках сервиса предоставляются через приложения «Помощник ОСАГО» и «Госуслуги.Авто». При этом обеспечение возможности страховщикам подключить свои информационные системы к ЕСИА позволит увеличить количество «инструментов» для оформления извещения о ДТП в форме электронного документа. В свою очередь, подобное увеличит число случаев составления электронных извещений об авариях, при этом без вызова сотрудников полиции.
Ранее сообщалось, что, начиная с 1 октября, бланк уведомления о ДТП будет содержать QR-код, который облегчит процесс регистрации аварии с использованием мобильного приложения. Кроме того, приложение предоставит возможность подачи заявления на компенсацию ущерба без необходимости посещения офиса страховой компании.
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