Советник Байдена пообещал Украине «лавину» помощи в последнюю минуту

Белый дом в последнюю минуту разработал новую стратегию по укреплению военных позиций Украины, которая предусматривает «лавину» военной помощи, кредиты на сумму 20 миллиардов долларов и введение новых санкций против России. Об этом сообщил советник действующего президента США Джо Байдена Джейк Салливан.
«Белый дом в последнюю минуту разработал стратегию по укреплению военных позиций Украины, которая включает в себя лавину военной помощи и масштабные новые санкции против России... США также обещают поддержать Украину в ее кадровом вопросе, предлагая обучать новых солдат на объектах за пределами украинской территории. Это идет вместе с почти завершенными 20 миллиардов долларов в виде кредитов...» — пишет The Guardian со ссылкой на слова Салливана.
Именно за месяц до вступления Дональда Трампа в должность президента Штатов Белый дом предпринял решающий шаг. Советник по национальной безопасности США в четверг, 5 декабря, провел встречу с главой офиса президента Украины Андреем Ермаком, где обещал значительную поддержку в виде сотен тысяч дополнительных артиллерийских снарядов, тысяч ракет и сотен единиц бронетехники к середине января 2025 года.
Американские усилия не ограничиваются только военной поддержкой. В рамках новой стратегии также предусмотрены масштабные экономические меры, включая почти завершенный пакет кредитов, который будет обеспечен за счет иммобилизованных российских активов. Новые санкции против РФ, которые будут введены в ближайшие недели, направлены на ослабление военного потенциала России и укрепление позиций Украины на переговорах, подчеркивает издание.
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