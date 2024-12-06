Жителей Франции и Германии вынудили использовать VPN

Приложение «Газпромбанка» пропало из Google Play
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Проблемы с приложением и сайтом «Газпромбанка» возникли в Германии и Франции
Проблемы с приложением и сайтом «Газпромбанка» возникли в Германии и Франции Фото:

Жителям Франции и Германии ограничили доступ к использованию приложения «Газпромбанка» — теперь им можно пользоваться только через VPN. Также оно пропало из Google Play. В этом убедился корреспондент URA.RU.

«Проблемы с интернетом. Убедитесь, что у вас выключен VPN или в нем выбрана Россия, и попробуйте подключиться к другой сети», — уведомляет приложение пользователей из Франции. В Швейцарии эти сервисы продолжают функционировать, передают РИА Новости.

Приложение «Газпрпомбанка» пропало из Google Play
Приложение «Газпрпомбанка» пропало из Google Play
Фото:

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Жителям Франции и Германии ограничили доступ к использованию приложения «Газпромбанка» — теперь им можно пользоваться только через VPN. Также оно пропало из Google Play. В этом убедился корреспондент URA.RU. «Проблемы с интернетом. Убедитесь, что у вас выключен VPN или в нем выбрана Россия, и попробуйте подключиться к другой сети», — уведомляет приложение пользователей из Франции. В Швейцарии эти сервисы продолжают функционировать, передают РИА Новости.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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