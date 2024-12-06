Жителей Франции и Германии вынудили использовать VPN

Проблемы с приложением и сайтом «Газпромбанка» возникли в Германии и Франции
Жителям Франции и Германии ограничили доступ к использованию приложения «Газпромбанка» — теперь им можно пользоваться только через VPN. Также оно пропало из Google Play. В этом убедился корреспондент URA.RU.
«Проблемы с интернетом. Убедитесь, что у вас выключен VPN или в нем выбрана Россия, и попробуйте подключиться к другой сети», — уведомляет приложение пользователей из Франции. В Швейцарии эти сервисы продолжают функционировать, передают РИА Новости.
Приложение «Газпрпомбанка» пропало из Google Play
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