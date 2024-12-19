Американские чипы и оборудование по-прежнему используются в российском оружии, включая ракеты и дроны, несмотря на введенные экспортные ограничения. Об этом утверждает американский телеканал NBC News.
«Американские микрочипы и другое оборудование по-прежнему можно обнаружить в российских ракетах, бронетехнике и беспилотниках», — говорится в материале. Там добавили, что сенаторы-демократы выпустили отчет, который указывает на последствия недостаточного финансирования и устаревших технологий в агентствах, отвечающих за контроль экспорта.
В документах указано, что меры контроля со стороны Бюро промышленности и безопасности (БПБ) недостаточны, и что федеральные органы власти не принуждают компании соблюдать экспортные законы. Некоторые из крупнейших производителей микрочипов, таких, как AMD и Intel, заявили, что работают над соблюдением экспортных норм, несмотря на сложности.
Россия продолжает успешно приобретать американские чипы, несмотря на санкции. Российские компании эффективно обходят ограничения Запада в этой области, передает «Царьград».
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