ВС РФ нанесли удары по военному аэродрому Украины

Российская армия нанесла удары по военному аэродрому и предприятию военно-промышленного комплекса, занимающемуся производством пороховых зарядов для Вооруженных сил Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«ВС РФ нанесли удар по инфраструктуре военного аэродрома и предприятию военно-промышленного комплекса, производящему пороховые заряды для нужд ВСУ», — заявили в оборонном ведомстве. Там также добавили, что все цели были успешно поражены.
В ночь на 31 декабря Украина нанесла массированный удар по регионам РФ. Системы ПВО сбили 68 беспилотников. В Смоленской области обломки БПЛА упали на нефтебазу, в результате чего там вспыхнул пожар.
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