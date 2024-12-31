ВС РФ нанесли удары по военному аэродрому Украины

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ВС РФ ударили по военному аэродрому на Украине
ВС РФ ударили по военному аэродрому на Украине Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российская армия нанесла удары по военному аэродрому и предприятию военно-промышленного комплекса, занимающемуся производством пороховых зарядов для Вооруженных сил Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ. 

«ВС РФ нанесли удар по инфраструктуре военного аэродрома и предприятию военно-промышленного комплекса, производящему пороховые заряды для нужд ВСУ», — заявили в оборонном ведомстве. Там также добавили, что все цели были успешно поражены. 

В ночь на 31 декабря Украина нанесла массированный удар по регионам РФ. Системы ПВО сбили 68 беспилотников. В Смоленской области обломки БПЛА упали на нефтебазу, в результате чего там вспыхнул пожар. 

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Российская армия нанесла удары по военному аэродрому и предприятию военно-промышленного комплекса, занимающемуся производством пороховых зарядов для Вооруженных сил Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.  «ВС РФ нанесли удар по инфраструктуре военного аэродрома и предприятию военно-промышленного комплекса, производящему пороховые заряды для нужд ВСУ», — заявили в оборонном ведомстве. Там также добавили, что все цели были успешно поражены.  В ночь на 31 декабря Украина нанесла массированный удар по регионам РФ. Системы ПВО сбили 68 беспилотников. В Смоленской области обломки БПЛА упали на нефтебазу, в результате чего там вспыхнул пожар. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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