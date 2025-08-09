За три с половиной часа над Россией уничтожили 27 украинских БПЛА

Брянская область подверглась массированной атаке БПЛА ВСУ
Двадцать семь беспилотников ВСУ были уничтожены над регионами России 9 августа в период с 10:00 до 15:30. Самой массированной атаке подверглась Брянская область, сообщили в Минобороны РФ.

«Силы ПВО сбили 27 БПЛА... Над Брянской областью [было уничтожено] 11 беспилотников», — следует из сообщения Минобороны в Telegram.

Еще семь БПЛА сбиты над Калужской областью. Над Московским регионом уничтожено пять БПЛА, в том числе один, летевший на Москву. По два ликвидированы над Краснодарским краем и Рязанской областью. Все БПЛА были самолетного типа.

Ранее, 9 августа с 8 утра до полудня, ПВО сбила 44 беспилотника ВСУ самолетного типа. Больше всего дронов уничтожено в небе над Краснодарским краем. От осколков беспилотника там пострадала женщина. В Белгородской области от удара БПЛА погибли трое мирных жителей: супружеская пара и 19-летний юноша. Еще два человека получили ранения, один из пострадавших — в тяжелом состоянии.

