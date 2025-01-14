В Турции не исключили причастность британского спецназа к атаке на станцию «Турецкого потока» на Кубани

Политолог Озер: ВСУ при атаке на «Русскую» координировались британским спецназом
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Атака на «Турецкий поток» могла быть реализована группой ВСУ
Атака на «Турецкий поток» могла быть реализована группой ВСУ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Атака на станцию «Турецкого потока» могла быть осуществлена небольшой группой ВСУ при координации с британским спецназом. Это произошло на фоне подготовки технических деталей встречи лидеров России и США и завершающей стадии конфликт, сообщил турецкий политолог, ведущий эксперт экспертно-аналитической сети «Анкара-Москва» Энгин Озер.

«В то время, когда технические детали встречи лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа готовятся, а конфликт находился в завершающей стадии, подобные действия не были неожиданными. Конечно, некоторые иностранные игроки продолжают стратегию продолжения конфликта... [Атака] была осуществлена небольшой группой внутри украинской армии», — отметил Озер в беседе с РИА Новости.

Политолог также упомянул, что на стамбульских переговорах было достигнуто принципиальное соглашение о мире, однако последующие решения Украины, принятые после повета с тогдашним британским премьером Борисом Джонсоном, привели к запрету на продолжение переговоров. Озер добавил, что подобные действия украинской стороны и их возможная координация с британскими спецслужбами не способствуют достижению мира, особенно в контексте приоритетов новой американской администрации по прекращению конфликта.

Ранее, 11 января, ВСУ предприняли попытку нападения на компрессорную станцию «Русская» в Краснодарском крае. Эта станция играет ключевую роль в обеспечении транспортировки газа через газопровод «Турецкий поток». В Еврокомиссии выразили обеспокоенность после того, как украинские БПЛА предприняли попытку атаки на «Турецкий поток», а глава МИД Венгрии Петер Сийярто назвал эту атаку нападением на суверенитет государств, которые являются получателями газа.

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Атака на станцию «Турецкого потока» могла быть осуществлена небольшой группой ВСУ при координации с британским спецназом. Это произошло на фоне подготовки технических деталей встречи лидеров России и США и завершающей стадии конфликт, сообщил турецкий политолог, ведущий эксперт экспертно-аналитической сети «Анкара-Москва» Энгин Озер. «В то время, когда технические детали встречи лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа готовятся, а конфликт находился в завершающей стадии, подобные действия не были неожиданными. Конечно, некоторые иностранные игроки продолжают стратегию продолжения конфликта... [Атака] была осуществлена небольшой группой внутри украинской армии», — отметил Озер в беседе с РИА Новости. Политолог также упомянул, что на стамбульских переговорах было достигнуто принципиальное соглашение о мире, однако последующие решения Украины, принятые после повета с тогдашним британским премьером Борисом Джонсоном, привели к запрету на продолжение переговоров. Озер добавил, что подобные действия украинской стороны и их возможная координация с британскими спецслужбами не способствуют достижению мира, особенно в контексте приоритетов новой американской администрации по прекращению конфликта. Ранее, 11 января, ВСУ предприняли попытку нападения на компрессорную станцию «Русская» в Краснодарском крае. Эта станция играет ключевую роль в обеспечении транспортировки газа через газопровод «Турецкий поток». В Еврокомиссии выразили обеспокоенность после того, как украинские БПЛА предприняли попытку атаки на «Турецкий поток», а глава МИД Венгрии Петер Сийярто назвал эту атаку нападением на суверенитет государств, которые являются получателями газа.
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