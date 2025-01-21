Народный артист СССР Юрий Башмет выразил готовность отправиться в зону СВО

Народный артист СССР, альтист и дирижер Юрий Башмет сообщил, что готов пойти на фронт украинского конфликта, если это будет необходимо. Он также назвал российских артистов, которые после начала СВО уехали за границу, бессовестными людьми.
«Конечно, скрипач гораздо лучше играет на скрипке, нежели стреляет и ползает в окопе. Не то чтобы мы не хотим! Если надо будет — я сам пойду туда стрелять», — заявил Башмет. Его слова передает ТАСС.
Он также прокомментировал действия артистов, которые решили покинуть Россию после начала СВО, охарактеризовав их как людей, лишенных совести. Юрий Башмет подчеркнул, что это их личный выбор и он не вправе осуждать кого-либо, кто решил отказаться от всех ценностей, накопленных за жизнь.
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