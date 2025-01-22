Путин сообщил о приемлемом уровне дефицита бюджета РФ

Владимир Путин проводит совещание правительства
Дефицит бюджета России в 2024 году составил 1,7% ВВП, сообщил президент РФ Владимир Путин. Он подчеркнул, что это приемлемый уровень.
«Дефицит бюджета в 2024 году составил 1,7% ВВП, это приемлемый уровень», — сказал Путин в эфире «России 24». По его словам, бюджет получил на 800 млрд больше ожидаемого.
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