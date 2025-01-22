Путин сообщил о приемлемом уровне дефицита бюджета РФ

Путин сообщил о примемлимом уровне дефицита бюджета РФ
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Владимир Путин проводит совещание правительства
Владимир Путин проводит совещание правительства Фото:

Дефицит бюджета России в 2024 году составил 1,7% ВВП, сообщил президент РФ Владимир Путин. Он подчеркнул, что это приемлемый уровень.

«Дефицит бюджета в 2024 году составил 1,7% ВВП, это приемлемый уровень», — сказал Путин в эфире «России 24». По его словам, бюджет получил на 800 млрд больше ожидаемого. 

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Дефицит бюджета России в 2024 году составил 1,7% ВВП, сообщил президент РФ Владимир Путин. Он подчеркнул, что это приемлемый уровень. «Дефицит бюджета в 2024 году составил 1,7% ВВП, это приемлемый уровень», — сказал Путин в эфире «России 24». По его словам, бюджет получил на 800 млрд больше ожидаемого. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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