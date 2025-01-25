25 января 2025

Экс-сотрудника СК обвинили в создании ОПГ, взятках, мошенничестве и еще по пяти статьям

Экс-сотрудника СК Киреева обвиняют в восьми преступлениях
© Служба новостей «URA.RU»
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Бывшего сотрудника СК РФ Александра Киреева обвиняют по восьми уголовным статьям (архивное фото)
Бывшего сотрудника СК РФ Александра Киреева обвиняют по восьми уголовным статьям (архивное фото) Фото:

Бывшему сотруднику центрального аппарата Следственного комитета России Александру Кирееву предъявлены обвинения по восьми статьям Уголовного кодекса РФ, включая организацию преступной группировки (ОПГ), покушение на особо крупные взятки и мошенничество. Об этом журналистам стало известно из официальных судебных документов.

«Киреев обвиняется в серии тяжких преступлений. Его обвиняют в организованной преступности с использованием служебного положения, трех эпизодах покушения на особо крупные взятки, мошенничество в особо крупном размере и покушение на него, злоупотребление должностными полномочиями», — передает РИА Новости, ссылаясь на документы по делу. Также экс-сотруднику СК вменяют четыре эпизода привлечения невиновного к уголовной ответственности, незаконное задержание и дачу ложных показаний. Всего выявлено восемь статей. 

Дело Киреева рассматривается Хорошевским районным судом Москвы. Ранее Генпрокуратура РФ уже добилась взыскания с Киреева и его родственников имущества на сумму 26 миллионов рублей. В данный момент родные Киреева обжалуют это решение в Мосгорсуде.

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Бывшему сотруднику центрального аппарата Следственного комитета России Александру Кирееву предъявлены обвинения по восьми статьям Уголовного кодекса РФ, включая организацию преступной группировки (ОПГ), покушение на особо крупные взятки и мошенничество. Об этом журналистам стало известно из официальных судебных документов. «Киреев обвиняется в серии тяжких преступлений. Его обвиняют в организованной преступности с использованием служебного положения, трех эпизодах покушения на особо крупные взятки, мошенничество в особо крупном размере и покушение на него, злоупотребление должностными полномочиями», — передает РИА Новости, ссылаясь на документы по делу. Также экс-сотруднику СК вменяют четыре эпизода привлечения невиновного к уголовной ответственности, незаконное задержание и дачу ложных показаний. Всего выявлено восемь статей.  Дело Киреева рассматривается Хорошевским районным судом Москвы. Ранее Генпрокуратура РФ уже добилась взыскания с Киреева и его родственников имущества на сумму 26 миллионов рублей. В данный момент родные Киреева обжалуют это решение в Мосгорсуде.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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