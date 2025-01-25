Экс-сотрудника СК обвинили в создании ОПГ, взятках, мошенничестве и еще по пяти статьям

Бывшему сотруднику центрального аппарата Следственного комитета России Александру Кирееву предъявлены обвинения по восьми статьям Уголовного кодекса РФ, включая организацию преступной группировки (ОПГ), покушение на особо крупные взятки и мошенничество. Об этом журналистам стало известно из официальных судебных документов.
«Киреев обвиняется в серии тяжких преступлений. Его обвиняют в организованной преступности с использованием служебного положения, трех эпизодах покушения на особо крупные взятки, мошенничество в особо крупном размере и покушение на него, злоупотребление должностными полномочиями», — передает РИА Новости, ссылаясь на документы по делу. Также экс-сотруднику СК вменяют четыре эпизода привлечения невиновного к уголовной ответственности, незаконное задержание и дачу ложных показаний. Всего выявлено восемь статей.
Дело Киреева рассматривается Хорошевским районным судом Москвы. Ранее Генпрокуратура РФ уже добилась взыскания с Киреева и его родственников имущества на сумму 26 миллионов рублей. В данный момент родные Киреева обжалуют это решение в Мосгорсуде.
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