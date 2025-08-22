Россия согласилась проявить гибкость в отношении Украины

Российская сторона выразила готовность к конструктивному диалогу
Россия согласилась проявить гибкость по ряду вопросов, связанных с ситуацией на Украине. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Мы согласились проявить некоторую гибкость», — сказал Лавров в интервью телеканалу NBC. Заявление прозвучало во время разговоров об итогах встречи с президентом США Дональдом Трампом в Анкоридже (Аляска). По словам Лаврова, Трамп предложил несколько пунктов для обсуждения, мнения по которым Москва и Вашингтон частично разделяют. Российская сторона выразила готовность к конструктивному диалогу и согласилась проявить гибкость по некоторым из предложенных позиций.

Ранее Лавров заявил, что для организации переговоров между президентом России Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским требуется тщательно согласованная и детально проработанная повестка дня. На текущий момент встреча лидеров двух стран не запланирована.

