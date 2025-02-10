Валуев дал первый комментарий после запрета на въезд в Азербайджан

Валуев удивлен, что его больше не пустят в Азербайджан
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Валуев не знает, за что его Азербайджан объявил персоной нон грата
Валуев не знает, за что его Азербайджан объявил персоной нон грата Фото:

Депутат Госдумы и бывший чемпион мира по боксу Николай Валуев выразил удивление в связи с решением властей Азербайджана запретить ему въезд в страну. Чиновник уточнил, что оспаривать властей он не будет.

«Удивлен. Смотрите, мой telegram-канал, делайте выводы. Я не расстроился совершенно по этому поводу... Причины мне непонятны. Оспаривать? А смысл? Я особо не стремился в те места, поэтому оспаривание, как говорят в поговорке, овчинка выделки не стоит... Да, я удивлен», — сказал Валуев. Его слова передает «Газета.Ru».

Валуев заявил, что планирует обратиться с официальным запросом к азербайджанским властям для получения подтверждения о своем статусе персоны нон грата. Он также хочет узнать о причинах запрета на въезд. «Мы запрос напишем. Меня просят комментировать то, чего я в официальном порядке не получал, никакой реакции или какого-то извещения, что я теперь такой нерукопожатный там», — уточил депутат.

Ранее в своем официальном telegram-канале Валуев выразил критику в адрес правительства Азербайджана в связи с закрытием Русского дома в Баку. Он обратился в правительство с призывом уделить повышенное внимание деятельности азербайджанских диаспор на территории России. По мнению депутата, диаспоры часто занимаются финансовыми операциями, которые могут иметь незаконный характер.

После этого Азербайджан внес Валуева в список персон нон грата. Теперь чиновнику запрещен въезд в Азербайджанскую Республику.

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Депутат Госдумы и бывший чемпион мира по боксу Николай Валуев выразил удивление в связи с решением властей Азербайджана запретить ему въезд в страну. Чиновник уточнил, что оспаривать властей он не будет. «Удивлен. Смотрите, мой telegram-канал, делайте выводы. Я не расстроился совершенно по этому поводу... Причины мне непонятны. Оспаривать? А смысл? Я особо не стремился в те места, поэтому оспаривание, как говорят в поговорке, овчинка выделки не стоит... Да, я удивлен», — сказал Валуев. Его слова передает «Газета.Ru». Валуев заявил, что планирует обратиться с официальным запросом к азербайджанским властям для получения подтверждения о своем статусе персоны нон грата. Он также хочет узнать о причинах запрета на въезд. «Мы запрос напишем. Меня просят комментировать то, чего я в официальном порядке не получал, никакой реакции или какого-то извещения, что я теперь такой нерукопожатный там», — уточил депутат. Ранее в своем официальном telegram-канале Валуев выразил критику в адрес правительства Азербайджана в связи с закрытием Русского дома в Баку. Он обратился в правительство с призывом уделить повышенное внимание деятельности азербайджанских диаспор на территории России. По мнению депутата, диаспоры часто занимаются финансовыми операциями, которые могут иметь незаконный характер. После этого Азербайджан внес Валуева в список персон нон грата. Теперь чиновнику запрещен въезд в Азербайджанскую Республику.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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