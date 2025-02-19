Экс-премьер Нагорного Карабаха Варданян объявил голодовку в тюрьме

Бывший госминистр Нагорного Карабаха Рубен Варданян начал голодовку в знак протеста против судебного процесса, который проходит в Азербайджане. Об этом сообщил сам Варданян. Он утверждает, что процесс носит политический характер и нарушает как международные, так и национальные нормы права.
«Вчера я принял решение заявить протест в форме голодовки против судебного фарса. Это мой ответ на грубейшие нарушения норм международного и азербайджанского процессуального права», — написал Варданян в своем telegram-канале.
Он также назвал судебный процесс «политическим шоу», в котором «демонстративно игнорируют» его права на справедливое разбирательство. Варданян подчеркнул серьезность нарушений, включая рассмотрение дела в военном трибунале, отсутствие необходимых процедурных документов и ограничение доступа к защитным материалам.
Экс-премьер также обратил внимание на общий контекст своего дела, описав его как «удар по целому народу» Арцаха (Нагорный Карабах). Он выразил мнение, что его преследуют за использование прав на свободу слова и политическое участие. В связи с этим экс-министр призвал мировых лидеров, правозащитные организации и СМИ обратить внимание на его судебный процесс и поддержать его в борьбе за справедливость.
В сентябре 2023 года Рубен Варданян был арестован азербайджанскими властями после того, как операция в Карабахе завершилась передачей региона под контроль Баку. Против Варданяна выдвинуты обвинения в финансировании террористической деятельности, формировании незаконных вооруженных групп и незаконном переходе государственной границы. Варданяну грозит пожизненное заключение.
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