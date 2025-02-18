Петербургский суд смягчил меру пресечения участнику банды Кулибабы

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Срок домашнего ареста Карпинского установлен до 17 мая 2025 года
Срок домашнего ареста Карпинского установлен до 17 мая 2025 года Фото:

Суд в Санкт-Петербурге принял решение о смягчении меры пресечения для Владимира Карпинского, обвиняемого в убийстве. Ранее Карпинский содержался под стражей, теперь его отпустят под домашний арест. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

«Санкт-Петербургский городской суд вынес постановление об изменении меры пресечения с заключения под стражу на домашний арест в отношении Владимира Карпинского», — пишет Объединенная пресс-службе судов Санкт-Петербурга. Сообщение было опубликовано в официальном telegram-канале.

Суд учел несколько ключевых факторов, которые повлияли на его решение. Во-первых, присяжные не нашли достаточных доказательств вины Карпинского в убийстве Савина и Угольникова, а также в покушении на убийство Скворцова. Во-вторых, защита активно аргументировала, что Карпинский имеет положительные характеристики, не имеет родственников за рубежом и не нарушал порядок в СИЗО.

Несмотря на аргументы защиты, прокуратура выступала против изменения меры пресечения, подчеркивая серьезность обвинений и потенциальную опасность, которую Карпинский может представлять. Однако суд, взвесив все аргументы, принял решение в пользу обвиняемого. Срок домашнего ареста Карпинского установлен до 17 мая 2025 года. Владимир Карпинский был освобожден из-под стражи непосредственно в зале суда. Ранее суд присяжных вынес вердикт об оправдании Карпинского по всем обвинениям, кроме причастности к банде Кулибабы.

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Суд в Санкт-Петербурге принял решение о смягчении меры пресечения для Владимира Карпинского, обвиняемого в убийстве. Ранее Карпинский содержался под стражей, теперь его отпустят под домашний арест. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга. «Санкт-Петербургский городской суд вынес постановление об изменении меры пресечения с заключения под стражу на домашний арест в отношении Владимира Карпинского», — пишет Объединенная пресс-службе судов Санкт-Петербурга. Сообщение было опубликовано в официальном telegram-канале. Суд учел несколько ключевых факторов, которые повлияли на его решение. Во-первых, присяжные не нашли достаточных доказательств вины Карпинского в убийстве Савина и Угольникова, а также в покушении на убийство Скворцова. Во-вторых, защита активно аргументировала, что Карпинский имеет положительные характеристики, не имеет родственников за рубежом и не нарушал порядок в СИЗО. Несмотря на аргументы защиты, прокуратура выступала против изменения меры пресечения, подчеркивая серьезность обвинений и потенциальную опасность, которую Карпинский может представлять. Однако суд, взвесив все аргументы, принял решение в пользу обвиняемого. Срок домашнего ареста Карпинского установлен до 17 мая 2025 года. Владимир Карпинский был освобожден из-под стражи непосредственно в зале суда. Ранее суд присяжных вынес вердикт об оправдании Карпинского по всем обвинениям, кроме причастности к банде Кулибабы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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