Петербургский суд смягчил меру пресечения участнику банды Кулибабы

Суд в Санкт-Петербурге принял решение о смягчении меры пресечения для Владимира Карпинского, обвиняемого в убийстве. Ранее Карпинский содержался под стражей, теперь его отпустят под домашний арест. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.
«Санкт-Петербургский городской суд вынес постановление об изменении меры пресечения с заключения под стражу на домашний арест в отношении Владимира Карпинского», — пишет Объединенная пресс-службе судов Санкт-Петербурга. Сообщение было опубликовано в официальном telegram-канале.
Суд учел несколько ключевых факторов, которые повлияли на его решение. Во-первых, присяжные не нашли достаточных доказательств вины Карпинского в убийстве Савина и Угольникова, а также в покушении на убийство Скворцова. Во-вторых, защита активно аргументировала, что Карпинский имеет положительные характеристики, не имеет родственников за рубежом и не нарушал порядок в СИЗО.
Несмотря на аргументы защиты, прокуратура выступала против изменения меры пресечения, подчеркивая серьезность обвинений и потенциальную опасность, которую Карпинский может представлять. Однако суд, взвесив все аргументы, принял решение в пользу обвиняемого. Срок домашнего ареста Карпинского установлен до 17 мая 2025 года. Владимир Карпинский был освобожден из-под стражи непосредственно в зале суда. Ранее суд присяжных вынес вердикт об оправдании Карпинского по всем обвинениям, кроме причастности к банде Кулибабы.
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