Медведев посоветовал США проверить туалеты в Белом доме после визита Зеленского

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Медведев отметил, что Зеленский начинает вести себя агрессивно после отказов в помощи от мирового сообщества
Медведев отметил, что Зеленский начинает вести себя агрессивно после отказов в помощи от мирового сообщества Фото:

После визитов президента Украины Владимира Зеленского представителям администрации США следует тщательно проверять состояние туалетов Белого дома. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

«Принимая это существо (Зеленского — прим. URA.RU) в Белом доме, потом надо внимательно осматривать туалеты и иные укромные уголки», — написал Медведев в своем telegram-канале. Он также добавил, что украинский лидер и его сторонники считают, что мировое сообщество им что-то должно, и в случае получения отказа начинают действовать агрессивно и недобросовестно.

Медведев выразил предположение о том, что Зеленский длительное время злоупотребляет запрещенными веществами, что делает его особенно опасным. В связи с этим он подчеркнул необходимость проявления особой осторожности при взаимодействии с украинским лидером.

Ранее Медведев назвал Зеленского «киевским вором» и лжецом. По его словам, Зеленский «надоел» президенту США Дональду Трампу своими манипуляциями, передает RT.

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После визитов президента Украины Владимира Зеленского представителям администрации США следует тщательно проверять состояние туалетов Белого дома. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. «Принимая это существо (Зеленского — прим. URA.RU) в Белом доме, потом надо внимательно осматривать туалеты и иные укромные уголки», — написал Медведев в своем telegram-канале. Он также добавил, что украинский лидер и его сторонники считают, что мировое сообщество им что-то должно, и в случае получения отказа начинают действовать агрессивно и недобросовестно. Медведев выразил предположение о том, что Зеленский длительное время злоупотребляет запрещенными веществами, что делает его особенно опасным. В связи с этим он подчеркнул необходимость проявления особой осторожности при взаимодействии с украинским лидером. Ранее Медведев назвал Зеленского «киевским вором» и лжецом. По его словам, Зеленский «надоел» президенту США Дональду Трампу своими манипуляциями, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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