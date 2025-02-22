Медведев посоветовал США проверить туалеты в Белом доме после визита Зеленского

После визитов президента Украины Владимира Зеленского представителям администрации США следует тщательно проверять состояние туалетов Белого дома. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
«Принимая это существо (Зеленского — прим. URA.RU) в Белом доме, потом надо внимательно осматривать туалеты и иные укромные уголки», — написал Медведев в своем telegram-канале. Он также добавил, что украинский лидер и его сторонники считают, что мировое сообщество им что-то должно, и в случае получения отказа начинают действовать агрессивно и недобросовестно.
Медведев выразил предположение о том, что Зеленский длительное время злоупотребляет запрещенными веществами, что делает его особенно опасным. В связи с этим он подчеркнул необходимость проявления особой осторожности при взаимодействии с украинским лидером.
Ранее Медведев назвал Зеленского «киевским вором» и лжецом. По его словам, Зеленский «надоел» президенту США Дональду Трампу своими манипуляциями, передает RT.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.