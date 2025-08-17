Виктория Боня сделала необычный подарок дочери. Видео

Телеведущая Боня подарила 13-летней дочери лошадь
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Виктория Боня подарила дочери лошадь
Виктория Боня подарила дочери лошадь Фото:

Телеведущая Виктория Боня подарила своей 13-летней дочери Анджелине необычный подарок — собственную лошадь. Об этом Боня сообщила в своем личном блоге.

«Все, у Энжика теперь есть лошадь, и она будет кататься каждый день», — приводит слова телеведущей «Пятый канал». Она подчеркнула, что лично будет возить дочь на конюшню.

Анджелина является единственной дочерью Виктории Бони от бизнесмена Алекса Смерфита. В последние годы она все чаще появляется в социальных сетях матери. Виктория Боня регулярно публикует в блоге моменты из их совместной жизни и рассказывает о взрослении дочери.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Телеведущая Виктория Боня подарила своей 13-летней дочери Анджелине необычный подарок — собственную лошадь. Об этом Боня сообщила в своем личном блоге. «Все, у Энжика теперь есть лошадь, и она будет кататься каждый день», — приводит слова телеведущей «Пятый канал». Она подчеркнула, что лично будет возить дочь на конюшню. Анджелина является единственной дочерью Виктории Бони от бизнесмена Алекса Смерфита. В последние годы она все чаще появляется в социальных сетях матери. Виктория Боня регулярно публикует в блоге моменты из их совместной жизни и рассказывает о взрослении дочери.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...