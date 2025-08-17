Телеведущая Виктория Боня подарила своей 13-летней дочери Анджелине необычный подарок — собственную лошадь. Об этом Боня сообщила в своем личном блоге.
«Все, у Энжика теперь есть лошадь, и она будет кататься каждый день», — приводит слова телеведущей «Пятый канал». Она подчеркнула, что лично будет возить дочь на конюшню.
Анджелина является единственной дочерью Виктории Бони от бизнесмена Алекса Смерфита. В последние годы она все чаще появляется в социальных сетях матери. Виктория Боня регулярно публикует в блоге моменты из их совместной жизни и рассказывает о взрослении дочери.
