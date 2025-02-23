В экзоскелете с умным бронежилетом: россияне представили защитника Отечества из будущего

Половина россиян уверена, что для защитника Отечества важен интеллект
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Россияне представляют образ солдата ВС РФ в будущем с экзоскелетом и ИИ
Россияне представляют образ солдата ВС РФ в будущем с экзоскелетом и ИИ Фото:

Через десять лет россияне ожидают увидеть защитников Отечества в экзоскелетах, с умными бронежилетами и системами искусственного интеллекта. Об этом свидетельствуют результаты исследования платформы «Кукушка».

«Через 10 лет россияне видят защитников Отечества оснащёнными экзоскелетами, умными бронежилетами, ИИ-системами <...> новейшими технологиями цифровой безопасности», — сообщает издание Life.ru со ссылкой на результаты исследования платформы. Отмечается, что такое оснащение поможет предотвратить конфликты.

По данным исследования, сейчас 45% россиян считают, что защитником Отечества может стать любой гражданин, готовый защищать страну. По данным опроса, на первом месте среди навыков военного сейчас — управление дронами и техникой.  Это подчеркивает смену акцентов в представлении о военной службе — от физической силы к умениям управления современными технологиями и стратегическому планированию. При этом физическую силу и стратегическое мышление также считают важными.

Россиянами особенно ценятся такие качества, как дисциплинированность, патриотизм, ответственность, храбрость и самообладание. Почти треть граждан РФ строят образ российского солдата по советским фильмам, 22% — по ленте новостей, 17% — по книгам. Наиболее привлекательные образы военного — снайпер, морпех, разведчик. 

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Через десять лет россияне ожидают увидеть защитников Отечества в экзоскелетах, с умными бронежилетами и системами искусственного интеллекта. Об этом свидетельствуют результаты исследования платформы «Кукушка». «Через 10 лет россияне видят защитников Отечества оснащёнными экзоскелетами, умными бронежилетами, ИИ-системами <...> новейшими технологиями цифровой безопасности», — сообщает издание Life.ru со ссылкой на результаты исследования платформы. Отмечается, что такое оснащение поможет предотвратить конфликты. По данным исследования, сейчас 45% россиян считают, что защитником Отечества может стать любой гражданин, готовый защищать страну. По данным опроса, на первом месте среди навыков военного сейчас — управление дронами и техникой.  Это подчеркивает смену акцентов в представлении о военной службе — от физической силы к умениям управления современными технологиями и стратегическому планированию. При этом физическую силу и стратегическое мышление также считают важными. Россиянами особенно ценятся такие качества, как дисциплинированность, патриотизм, ответственность, храбрость и самообладание. Почти треть граждан РФ строят образ российского солдата по советским фильмам, 22% — по ленте новостей, 17% — по книгам. Наиболее привлекательные образы военного — снайпер, морпех, разведчик. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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