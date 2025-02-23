Президент России Владимир Путин в День защитника Отечества возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата. Мероприятие прошло у Кремлевской стены.
Владимир Путин ежегодно посещает Александровский сад 23 февраля, чтобы отдать дань уважения павшим героям. Президент, встав на одно колено, поправил на венке ленты. Под мерные звуки метронома минутой молчания он почтил память советских воинов, отдавших жизнь за свою Родину. Видео с мероприятия опубликовал журналист Павел Зарубин в своем telegram-канале.
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