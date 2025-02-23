Ватикан сообщил о состоянии папы Римского после приступа

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Папа Римский Франциск спокойно провел ночь в больнице
Папа Римский Франциск спокойно провел ночь в больнице Фото:

Папа Римский Франциск провел ночь в больнице спокойно после госпитализации из-за респираторного приступа на фоне двусторонней пневмонии. Об этом сообщает Служба печати Святого престола. По данным источника, состояние здоровья понтифика остается под наблюдением врачей.

«Папа Римский Франциск провел ночь в больнице спокойно...» — пишет ТАСС со ссылкой на Службу печати Святого престола. При этом, информация о том, что Папа Римский встал и позавтракал, как в первые дни госпитализации, не указана.

Ранее, 19 февраля, Папа Римский Франциск был госпитализирован из-за проблем с дыхательной системой, которые осложнились двусторонней пневмонией. Состояние Папы Франциска остается критическим. В свете ухудшения его здоровья, была оказана дополнительная медицинская поддержка, в том числе проведено переливание крови. Новые анализы крови показали наличие тромбоцитопении в сочетании с анемией.

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Папа Римский Франциск провел ночь в больнице спокойно после госпитализации из-за респираторного приступа на фоне двусторонней пневмонии. Об этом сообщает Служба печати Святого престола. По данным источника, состояние здоровья понтифика остается под наблюдением врачей. «Папа Римский Франциск провел ночь в больнице спокойно...» — пишет ТАСС со ссылкой на Службу печати Святого престола. При этом, информация о том, что Папа Римский встал и позавтракал, как в первые дни госпитализации, не указана. Ранее, 19 февраля, Папа Римский Франциск был госпитализирован из-за проблем с дыхательной системой, которые осложнились двусторонней пневмонией. Состояние Папы Франциска остается критическим. В свете ухудшения его здоровья, была оказана дополнительная медицинская поддержка, в том числе проведено переливание крови. Новые анализы крови показали наличие тромбоцитопении в сочетании с анемией.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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