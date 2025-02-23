Ватикан сообщил о состоянии папы Римского после приступа

Папа Римский Франциск провел ночь в больнице спокойно после госпитализации из-за респираторного приступа на фоне двусторонней пневмонии. Об этом сообщает Служба печати Святого престола. По данным источника, состояние здоровья понтифика остается под наблюдением врачей.
«Папа Римский Франциск провел ночь в больнице спокойно...» — пишет ТАСС со ссылкой на Службу печати Святого престола. При этом, информация о том, что Папа Римский встал и позавтракал, как в первые дни госпитализации, не указана.
Ранее, 19 февраля, Папа Римский Франциск был госпитализирован из-за проблем с дыхательной системой, которые осложнились двусторонней пневмонией. Состояние Папы Франциска остается критическим. В свете ухудшения его здоровья, была оказана дополнительная медицинская поддержка, в том числе проведено переливание крови. Новые анализы крови показали наличие тромбоцитопении в сочетании с анемией.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.