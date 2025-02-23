У самолета, летевшего из Москвы на Кубу, отказал двигатель

В Петербурге садится Boeing 777-21, вылетевший из Москвы на Кубу (архивное фото)
Воздушное судно, следовавшее из аэропорта Шереметьево до острова Кайо-Коко (Куба), готовится к экстренной посадке в Пулково. Об этом сообщают журналисты Комсомольской правды.
«В Петербурге садится Boeing 777-21, вылетевший из Москвы на Кубу», — передает издание. По предварительной информации, капитан воздушного судна сообщил об отказе одного из двигателей. Другие подробности неизвестны.
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