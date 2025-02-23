У самолета, летевшего из Москвы на Кубу, отказал двигатель

КП: в Санкт-Петербурге садится Boeing, летевший из Москвы в Кубу
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В Петербурге садится Boeing 777-21, вылетевший из Москвы на Кубу (архивное фото)
В Петербурге садится Boeing 777-21, вылетевший из Москвы на Кубу (архивное фото) Фото:

Воздушное судно, следовавшее из аэропорта Шереметьево до острова Кайо-Коко (Куба), готовится к экстренной посадке в Пулково. Об этом сообщают журналисты Комсомольской правды. 

«В Петербурге садится Boeing 777-21, вылетевший из Москвы на Кубу», — передает издание. По предварительной информации, капитан воздушного судна сообщил об отказе одного из двигателей. Другие подробности неизвестны. 

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Воздушное судно, следовавшее из аэропорта Шереметьево до острова Кайо-Коко (Куба), готовится к экстренной посадке в Пулково. Об этом сообщают журналисты Комсомольской правды.  «В Петербурге садится Boeing 777-21, вылетевший из Москвы на Кубу», — передает издание. По предварительной информации, капитан воздушного судна сообщил об отказе одного из двигателей. Другие подробности неизвестны. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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