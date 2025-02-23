Путин поднял бокал шампанского в честь защитников Отечества

Президент России Владимир Путин пообещал защитить страну и передать ее будущим поколениям. Об этом он заявил во время вручения государственных наград военнослужащим, удостоенным звания Героя России. Российский лидер также поднял бокал шампанского вместе с награжденными в честь защитников Отечества.
«Нам не стыдно с вами перед нашими отцами, нашими предками. Мы сражаемся за родину. И сделаем все, чтобы передать ее будущим поколениям, нашим детям, нашим внукам», — сказал Путин во время торжественной церемонии. Трансляция мероприятия шла на телеканале «Россия 24».
Кроме того, Путин выразил мнение, что защита России является почетной миссией для текущего поколения. Президент заключил, что на плечи участников спецоперации выпала тяжелая, но значимая задача по обеспечению безопасности страны.
На этой церемонии Владимир Путин наградил медалью «Золотая Звезда» Героя Российской Федерации 11 участников специальной военной операции. Во время церемонии вручения российский глава государства подчеркнул, что достижение национальных интересов страны осуществляется благодаря преданности и усилиям ее военнослужащих.
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