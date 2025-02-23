Масленица и другие праздники: что отмечают в России и мире 24 февраля 2025 года

Понедельник, 24 февраля 2025 года — день, богатый на праздники и памятные события. Православные христиане чтут память святого Власия Севастийского и благоверного князя Всеволода Псковского. В народе отмечают Власьев день, или Коровий праздник, а также празднуют Масленицу. Среди международных дат — День рождения лотереи и Международный фестиваль кубинских сигар. О том, как появились эти праздники, какие традиции с ними связаны и что можно или нельзя делать в этот день — подробнее в материале URA.RU.
Православные праздники 24 февраля 2025
День памяти святого Власия Севастийского
Власий Севастийский жил в III-IV веках в Малой Азии. Будучи епископом города Севастии, он поддерживал христиан во время гонений при императоре Диоклетиане. Власий укрылся от преследований в пещере, где, по преданию, мирно жил среди диких зверей. Он исцелял больных животных, которые приходили к нему за помощью.
Однако святой был схвачен и подвергнут мучениям за веру. Он стойко перенес пытки и был обезглавлен около 316 года. Церковь прославляет Власия как священномученика.
На Руси этого святого почитали как покровителя домашнего скота, потому и сам праздник получил название Власьев день или Коровий праздник. В этот день крестьяне старались задобрить Власия, чтобы он защитил их животных от болезней и падежа.
День памяти благоверного князя Всеволода Псковского
Всеволод Мстиславич, внук Владимира Мономаха, княжил в Новгороде в XII веке. Он прославился как храбрый воин, победивший чудь в 1133 году. Князь также много заботился о своих подданных: строил храмы, раздавал милостыню, во время голода кормил нищих из своей казны.
Однако своенравные новгородцы возроптали на князя и изгнали его вместе с семьей. Последний год жизни Всеволод княжил в Пскове, где и скончался 11 февраля (24 февраля по новому стилю) 1138 года. Он был похоронен в Троицком соборе Пскова. В 1192 году были обретены его нетленные мощи, и Всеволод стал почитаться как святой покровитель Пскова.
Народные праздники 24 февраля 2025
Власьев день (Коровий праздник)
Власьев день на Руси считался важным праздником, связанным с почитанием домашних животных, особенно коров. Крестьяне верили, что святой Власий охраняет скотину от болезней и сглаза.
В этот день ни в коем случае нельзя было работать — это могло привести к падежу скота. Зато следовало всячески ублажать Власия: ставить ему свечи, молиться и даже кормить коров лучшим сеном и хлебом, который специально пекли и освящали в церкви.
Особым ритуалом было взбрызгивание коров святой водой. Считалось, что после этого они будут лучше доиться и не будут болеть. Также в углы хлева втыкали освященные ветки, чтобы отогнать нечистую силу.
По поверью, Власий «запекал» последние морозы, после чего наступало долгожданное потепление. Поэтому говорили: «Власий сшибает рог с зимы», «Пришел Власий — береги уши и щеки от морозов». Если на Власия стояла ясная погода — значит, весна будет теплой.
Власьев день был большим праздником для пастухов. Они собирались вместе, чтобы обсудить предстоящий сезон, договориться о выпасах и просто повеселиться. По обычаю, пастухов угощали пирогами и блинами, чтобы задобрить их и получить их благословение на удачный год.
Если верить народным приметам, сон в ночь на Власия предсказывал судьбу: спать на соломе — к богатству, на перине — к достатку, на голых досках — к бедности. Девушки гадали на женихов, бросая валенок через забор.
Масленица
В 2025 году Масленичная неделя начинается 24 февраля, в понедельник. Масленица — это веселые проводы зимы, озаренные радостным ожиданием близкого тепла и обновления природы.
Главными атрибутами праздника традиционно были чучело Масленицы, забавы, катание на санях, гулянья и, конечно же, блины — круглые, румяные, горячие. Они имели ритуальное значение, поскольку являли собой символ солнца, которое все ярче разгоралось, удлиняя дни.
Возможно, блины были и частью поминального обряда, так как суббота перед масленичной неделей почиталась как «родительский день» — славяне поклонялись душам усопших предков. Блины клали на могилы для угощения покойных.
Каждый день Масленицы имел свое название и особые традиции:
- Понедельник — «Встреча». Начинали печь блины, первый блин отдавали нищим. Достраивали балаганы, ледяные горки, качели.
- Вторник — «Заигрыши». Приглашали гостей, устраивали смотрины невест, катались на санях.
- Среда — «Лакомка». Зятья приходили к тещам на блины.
- Четверг — «Разгуляй». Гуляли с утра до вечера, водили хороводы, пели песни.
- Пятница — «Тещины вечерки». Зятья угощали тещ блинами.
- Суббота — «Золовкины посиделки». Невестки приглашали золовок на угощение.
- Воскресенье — «Прощеное воскресенье». Просили друг у друга прощения, сжигали чучело, провожали Масленицу.
В городах и селах проходили масленичные ярмарки с уличными представлениями, кулачными боями, конными состязаниями. Популярным развлечением было взятие снежного городка. Молодежь с песнями каталась на санях, строила ледяные и снежные крепости.
Было принято ходить друг к другу в гости, угощаться блинами и другими яствами. Но при этом следовало соблюдать умеренность в еде и питье — ведь впереди ждал строгий Великий пост. Кстати, мясо на Масленицу уже не ели — только молочные продукты и рыбу.
Что можно и что нельзя делать 24 февраля 2025 в Масленицу
На Власьев день существовал ряд запретов и рекомендаций:
- Нельзя было работать, особенно заниматься женским рукоделием — прясть, шить, вязать. Это могло навлечь падеж на скот.
- Следовало угостить домашних животных освященным хлебом и сбрызнуть их святой водой — для здоровья и хорошего приплода.
- Полагалось ставить свечи перед образом святого Власия и молиться ему о защите скота.
- Хозяйки обязательно пекли пироги с разными начинками и блины — для угощения домочадцев и гостей.
- На Власия устраивали веселые гулянья с катанием с гор, кулачными боями, песнями и плясками. Но ссориться и злиться при этом не рекомендовалось.
- Перед восходом солнца надо было подоить корову, иначе молоко могло испортиться. Утреннее молоко не пили, а использовали для оберегов.
- Хорошей приметой считался ясный день — он предвещал раннюю и теплую весну.
Что же касается Масленицы, то в первый ее день, называемый Встречей, следовало печь блины и звать гостей. Первый блин полагалось отдать нищим — в память об усопших. Молодежь строила снежные горки и заливала ледяные дорожки для катания.
В понедельник также принято было посещать родственников и близких, дарить подарки и поздравлять с началом Масленицы. Хозяйки начинали готовить праздничные угощения — блины, пироги, медовые пряники.
Кроме того, в этот день совершались специальные обряды для призывания весны и хорошего урожая. Например, дети делали соломенное чучело Масленицы и с песнями носили его по дворам, собирая дань в виде сладостей и монет. Чучело хранили до воскресенья, а потом торжественно сжигали на костре.
Еще один масленичный обычай — взятие снежного городка. Молодые люди строили на площади снежную крепость, а потом делились на две команды — защитников и нападающих. Победа доставалась тем, кто сумеет захватить городок или дольше продержаться в обороне.
В общем, первый день Масленицы был наполнен предвкушением грядущего веселья и радостными хлопотами. И хотя праздник имел языческие корни, церковь не возражала против безобидных забав и вкусной еды — ведь впереди всех ждал серьезный и строгий пост.
Российские праздники 24 февраля
Начало масленичной недели
Как уже было сказано, в 2025 году Масленица начинается 24 февраля. Это любимый в народе праздник, сохранившийся с языческих времен и органично вписавшийся в христианский календарь.
Масленица — это своеобразная граница между зимой и весной, время веселья и отдыха перед долгим Великим постом. Недаром ее любили не только крестьяне, но и дворяне, купцы, мещане. Празднику посвящали свои произведения писатели, художники, композиторы.
Сегодня традиции Масленицы возрождаются по всей России. В городах и селах строят ярмарочные балаганы, устраивают концерты, игры, конкурсы. Главным угощением по-прежнему остаются блины с разнообразными начинками — от сметаны и икры до мяса и грибов.
Кульминацией праздника становится сожжение чучела Масленицы в прощеное воскресенье. Этот обряд символизирует прощание с зимой и всем старым, ненужным, а пепел от костра рассыпают по полям — на счастье и богатый урожай.
Масленица в XXI веке — это не только дань традиции, но и возможность отдохнуть, повеселиться, собраться с родными и друзьями. Ведь недаром говорят: «Как Масленицу проведешь, так и год сложится».
Международные праздники 24 февраля
День рождения лотереи
В 2025 году на 24 февраля приходится День рождения лотереи. Первый розыгрыш лотереи состоялся в этот день в 1466 году в бельгийском городе Брюгге. Его организовала вдова художника Яна ван Эйка, чтобы раздать беднякам собранные в память о муже средства.
С тех пор лотереи стали популярным способом сбора денег на благотворительность и другие цели. Они быстро распространились по всей Европе, а затем и по другим континентам. Лотерейные розыгрыши устраивали короли и императоры, чтобы пополнить казну.
В России первая лотерея была проведена по указу Петра I в 1700 году. Позже лотереи стали регулярными, а в советское время превратились в важный источник дохода для бюджета. Знаменитые художественные лотереи разыгрывали картины и скульптуры.
Сегодня в мире существует множество лотерей — от скромных местечковых до грандиозных международных, таких как EuroMillions или Mega Millions. Рекордный джекпот в 1,5 млрд долларов был сорван в США в 2018 году.
Однако не стоит забывать, что лотереи — это в первую очередь игра, причем игра с очень маленькими шансами на успех. Погоня за выигрышем может обернуться разочарованием и финансовыми потерями. Поэтому относиться к лотереям следует как к развлечению, а не как к способу быстро разбогатеть.
Международный фестиваль кубинских сигар
Еще одно интересное событие, приуроченное к 24 февраля — Международный фестиваль кубинских сигар (Habanos Cigar Festival) в Гаване. Это настоящий праздник для ценителей и производителей элитного табака.
История фестиваля началась в 1998 году. С тех пор каждую зиму в столицу Кубы съезжаются сотни участников из десятков стран — коллекционеры, торговцы, афисионадо (любители). В программе — выставки, конкурсы, аукционы, дегустации, экскурсии на фабрики и плантации.
Кубинские сигары по праву считаются лучшими в мире. Секрет их качества — в уникальном климате, отборном сырье и многовековых традициях ручного производства.
Фестиваль — это не только возможность приобщиться к миру гаванских пур, но и внести свой вклад в экономику Кубы. Ведь продажа сигар — одна из главных статей экспорта этой страны, наряду с ромом и тростниковым сахаром.
Конечно, курение вредит здоровью — об этом не устают напоминать врачи. Но фестиваль Habanos — это прежде всего дань искусству и культуре, возможность прикоснуться к прекрасному. И 24 февраля для всех любителей кубинских сигар — поистине особенный день.
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