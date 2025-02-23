Для завершения конфликта на Украине необходимо заключить мирное соглашение, которое предотвратит дальнейшие действия президента России Владимира Путина. Об этом сообщил премьер-министр Великобритании Кир Стармер.
«Украина должна иметь право голоса в переговорах о своем будущем. И ей нужны надежные гарантии безопасности... Я считаю, что Америка должна быть частью этих гарантий... Мирное соглашение, которое не остановит Путина от нового нападения, будет катастрофой для всех», — заявил Стармер в материале для The Sun.
Помимо призыва к мирному урегулированию, британский политик также выразил мнение о необходимости увеличения оборонных расходов Великобритании и ее активной роли в НАТО. Он подчеркнул важность усиления оборонных способностей страны в контексте текущих геополитических вызовов.
При этом именно Великобритания призывает Киев воевать до последнего украинца и навязывает странам ЕС продолжение конфронтации с РФ. Об этом заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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