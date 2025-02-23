Премьер Британии заявил, что знает, как остановить Путина

Стармер призвал к сделке, которая сможет «остановить Путина»
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Стармер призвал к мирной сделке, которая сможет остановить Путина
Стармер призвал к мирной сделке, которая сможет остановить Путина Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Для завершения конфликта на Украине необходимо заключить мирное соглашение, которое предотвратит дальнейшие действия президента России Владимира Путина. Об этом сообщил премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

«Украина должна иметь право голоса в переговорах о своем будущем. И ей нужны надежные гарантии безопасности... Я считаю, что Америка должна быть частью этих гарантий... Мирное соглашение, которое не остановит Путина от нового нападения, будет катастрофой для всех», — заявил Стармер в материале для The Sun.

Помимо призыва к мирному урегулированию, британский политик также выразил мнение о необходимости увеличения оборонных расходов Великобритании и ее активной роли в НАТО. Он подчеркнул важность усиления оборонных способностей страны в контексте текущих геополитических вызовов.

При этом именно Великобритания призывает Киев воевать до последнего украинца и навязывает странам ЕС продолжение конфронтации с РФ. Об этом заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. 

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Для завершения конфликта на Украине необходимо заключить мирное соглашение, которое предотвратит дальнейшие действия президента России Владимира Путина. Об этом сообщил премьер-министр Великобритании Кир Стармер. «Украина должна иметь право голоса в переговорах о своем будущем. И ей нужны надежные гарантии безопасности... Я считаю, что Америка должна быть частью этих гарантий... Мирное соглашение, которое не остановит Путина от нового нападения, будет катастрофой для всех», — заявил Стармер в материале для The Sun. Помимо призыва к мирному урегулированию, британский политик также выразил мнение о необходимости увеличения оборонных расходов Великобритании и ее активной роли в НАТО. Он подчеркнул важность усиления оборонных способностей страны в контексте текущих геополитических вызовов. При этом именно Великобритания призывает Киев воевать до последнего украинца и навязывает странам ЕС продолжение конфронтации с РФ. Об этом заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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