Фильм с Юрой Борисовым «Анора» завоевал награды на Independent Spirit Awards

Фильм «Анора» американского режиссера Шона Бэйкера, в котором сыграл известный российский актер Юра Борисов, стал трижды лауреатом на церемонии Independent Spirit Awards. Об этом сообщает пресс-служба кинопремии.
«Кинокартина завоевала награды в номинации „Лучший фильм“», — передает заявление ТАСС. Также проект был номинирован в категориях «Лучшая режиссура» и «Лучшее исполнение в главной роли».
Российский актер Юрий Борисов был выдвинут на получение премии «Оскар» в категории лучшая мужская роль второго плана за работу в киноленте «Анора», которую поставил американский режиссер Шон Бейкер. Торжественная 97-я церемония вручения наград состоится 2 марта. В конкуренции за заветную статуэтку Юрий Борисов будет соперничать с такими актерами, как Киран Калкин в роли в фильме «Настоящая боль», Эдвард Нортон, который сыграл в картине «Совершенный незнакомец», Гай Пирс из фильма «Бруталист» и Джереми Стронг, известный по роли в ленте «Ученик. Восхождение Трампа».
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