Мошенники научились воровать баллы лояльности

В России мошенники разработали новую схему, позволяющую им незаконно зарабатывать на баллах программ лояльности, предлагаемых торговыми сетями, кафе и службами доставки. Злоумышленники используют специальные программы-боты, которые массово регистрируются на сайтах компаний, имитируя действия реальных пользователей.
Можно встретить приветственные бонусы новым клиентам или же бонусы в честь дня рождения. Баллы начисляются также в рамках маркетинговых акций, например, «Приведи друга». Оплатить бонусами можно также разный процент покупок, иногда всю покупку целиком», — заявил руководитель аналитического отдела компании Servicepipe Антон Чемякин «Известиям». По его словам, именно эти баллы или бонусы становятся целью злоумышленников.
Программы с бонусными баллами существуют у большинства онлайн- и офлайн-магазинов, и начисление может происходить не только за покупки, но и за участие в акциях. Мошенники разрабатывают ботов, которые регистрируют новые аккаунты, используя номера телефонов из утекших баз данных. Они легко обходят системы защиты, вводя десятки тысяч вариантов кодов из СМС.
Уточняется, что для заработка на полученных баллах мошенники создают telegram-каналы и чаты, где предлагают скидки на товары и услуги. Например, можно купить промокод на 500 рублей всего за 50 рублей или заказать кофе на сумму 400 рублей за 100 рублей. Если баллы начисляются в виде промокода, злоумышленники могут просто его продать, а если привязаны к аккаунту, бот сам сделает заказ.
Такая деятельность является незаконной и может квалифицироваться как мошенничество, поскольку баллы предназначены для реальных клиентов, а не для ботов. С начала 2025 года в компании по кибербезопасности начали поступать обращения от ритейлеров и онлайн-сервисов, которые несут убытки из-за этой мошеннической схемы.
Продавцам, чтобы повысить безопасность бонусных программ и их устойчивость к атакам ботов, стоит внедрить многофакторную аутентификацию и усложнять процесс регистрации. Также им стоит пересмотреть условия программ лояльности, чтобы минимизировать правовые лазейки, позволяющие злоумышленникам извлекать выгоду.
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