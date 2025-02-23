Украинские военкомы «ловят» мужчин на гуманитарную помощь

В Богоявленке в ДНР военкомы ВСУ выманивали мужчин с помощью гуманитарной помощи
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Военкомы насильно мобилизовали украинцев, выманивая их на гуманитарку
Военкомы насильно мобилизовали украинцев, выманивая их на гуманитарку Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Работники украинского военкомата под предлогом выдачи гуманитарной помощи выманивали мужчин и вручали им повестки. Об этом сообщил житель села Доброволье (украинское название — Богоявленка, ДНР) Олег Гиманов.

«ТЦК (территориальный центр комплектования, украинский аналог военкомата, — прим. URA.RU) использовал гуманитарный штаб, чтобы привлечь в армию, в ВСУ», — рассказал Олег Гиманов в беседе с РИА Новости. По его словам, такой схемой, в один день военкомат вручил 15 повесток, в другой — 25. 

Сельчанин также поделился историей о том, как к его соседу Андрею приехали сотрудники военкомата. Дверь открыла мать. Сотрудники спросили о местонахождении ее сына, она ответила, что не знает. «Ребенка же своего прячет», — пояснил Гиманов. После этого военкомы сказали, что привезли генератор в качестве гумпомощи. Андрей вышел, чтобы получить его. И юношу сразу забрали, не вручив даже повестки, отметил сельчанин в беседе с агентством.

Доброволье было освобождено российскими войсками в конце октября. Операцию по освобождению проводили бойцы группировки ВС РФ «Восток».

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Работники украинского военкомата под предлогом выдачи гуманитарной помощи выманивали мужчин и вручали им повестки. Об этом сообщил житель села Доброволье (украинское название — Богоявленка, ДНР) Олег Гиманов. «ТЦК (территориальный центр комплектования, украинский аналог военкомата, — прим. URA.RU) использовал гуманитарный штаб, чтобы привлечь в армию, в ВСУ», — рассказал Олег Гиманов в беседе с РИА Новости. По его словам, такой схемой, в один день военкомат вручил 15 повесток, в другой — 25.  Сельчанин также поделился историей о том, как к его соседу Андрею приехали сотрудники военкомата. Дверь открыла мать. Сотрудники спросили о местонахождении ее сына, она ответила, что не знает. «Ребенка же своего прячет», — пояснил Гиманов. После этого военкомы сказали, что привезли генератор в качестве гумпомощи. Андрей вышел, чтобы получить его. И юношу сразу забрали, не вручив даже повестки, отметил сельчанин в беседе с агентством. Доброволье было освобождено российскими войсками в конце октября. Операцию по освобождению проводили бойцы группировки ВС РФ «Восток».
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