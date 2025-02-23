Командир дивизиона «Панцирь-С» спас комиссию МАГАТЭ от HIMARS и Storm Shadow

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Командир дивизиона отразил обстрел HIMARS объекта с комиссией МАГАТЭ
Командир дивизиона отразил обстрел HIMARS объекта с комиссией МАГАТЭ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Командир дивизиона ЗРПК «Панцирь-С» Анатолий удостоен ордена Мужества за успешное отражение массированного обстрела ВСУ во время присутствия комиссии МАГАТЭ, сообщило Министерство обороны России. В ходе атаки использовались ракетные системы HIMARS и ракеты Storm Shadow.

«Командиру удалось подготовить уже более 30 экипажей. Орденом Мужества награжден за отражение массированного обстрела объекта с комиссией МАГАТЭ снарядами HIMARS и Storm Shadow», — передает ТАСС слова представителей Минобороны.

На текущий момент дивизион Анатолия продолжает выполнять задачи по прикрытию важных объектов на лугано-донецком направлении. Среди защищаемых целей — электростанции, административные здания и командные пункты. По словам Анатолия, в настоящее время основное вооружение украинской стороны состоит из множества систем HIMARS и беспилотников. Российские силы активно ведут операции против этих целей.

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Командир дивизиона ЗРПК «Панцирь-С» Анатолий удостоен ордена Мужества за успешное отражение массированного обстрела ВСУ во время присутствия комиссии МАГАТЭ, сообщило Министерство обороны России. В ходе атаки использовались ракетные системы HIMARS и ракеты Storm Shadow. «Командиру удалось подготовить уже более 30 экипажей. Орденом Мужества награжден за отражение массированного обстрела объекта с комиссией МАГАТЭ снарядами HIMARS и Storm Shadow», — передает ТАСС слова представителей Минобороны. На текущий момент дивизион Анатолия продолжает выполнять задачи по прикрытию важных объектов на лугано-донецком направлении. Среди защищаемых целей — электростанции, административные здания и командные пункты. По словам Анатолия, в настоящее время основное вооружение украинской стороны состоит из множества систем HIMARS и беспилотников. Российские силы активно ведут операции против этих целей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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