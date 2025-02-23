Володин 23 февраля жестко высказался о сбежавших за границу

Володин: праздник не для тех, кто бросил Россию в трудный момент
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Володин заявил, что День защитника Отечества не для уехавших за границу
Володин заявил, что День защитника Отечества не для уехавших за границу Фото:

Празднование 23 февраля не предназначено для тех, кто покинул Россию в трудные времена. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Испытания и вызовы, которые проходим вместе со страной, показали: есть и те, кто испугался за себя, бросил Россию в трудный момент, трусливо бежал за границу. Еще хуже, когда оттуда поливает ее грязью. Сегодняшний праздник — не их!» — написал Володин в своем telegram-канале. Он выразил мнение, что ранее 23 февраля традиционно поздравляли всех мужчин, однако с течением времени произошло множество изменений в восприятии этого праздника.

Председатель выразил мнение, что обсуждение этого вопроса должно быть открытым, особенно когда речь идет о будущем страны. Володин поздравил с Днем защитника Отечества всех, кто готов в любую минуту при возникновении угрозы встать на защиту государства и его граждан.

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Празднование 23 февраля не предназначено для тех, кто покинул Россию в трудные времена. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. «Испытания и вызовы, которые проходим вместе со страной, показали: есть и те, кто испугался за себя, бросил Россию в трудный момент, трусливо бежал за границу. Еще хуже, когда оттуда поливает ее грязью. Сегодняшний праздник — не их!» — написал Володин в своем telegram-канале. Он выразил мнение, что ранее 23 февраля традиционно поздравляли всех мужчин, однако с течением времени произошло множество изменений в восприятии этого праздника. Председатель выразил мнение, что обсуждение этого вопроса должно быть открытым, особенно когда речь идет о будущем страны. Володин поздравил с Днем защитника Отечества всех, кто готов в любую минуту при возникновении угрозы встать на защиту государства и его граждан.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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