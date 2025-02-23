Мишустин подписал распоряжение о выделении курянам 44 млрд рублей

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении почти 44 млрд рублей на ежемесячные выплаты жителям Курской области, чье имущество было утрачено. Указанные выплаты составят 65 тыс. рублей на человека.
«Решение касается более 112 тысяч граждан, которые по состоянию на 6 августа 2024 года проживали на территориях, где был введен режим контртеррористической операции и чрезвычайной ситуации федерального характера», — говорится на сайте правительства РФ. Жители Курской области, потерявшие имущество первой необходимости, будут получать месячные выплаты в размере 65 тысяч рублей. По распоряжению было выделено около 44 миллиардов рублей на эти цели.
На встрече с членами правительства, которая прошла 18 февраля под председательством президента Владимира Путина, было решено выделить средства из резервного фонда для региона в форме межбюджетного трансфера. Президент поручил обеспечить выделение необходимых финансовых ресурсов для этой цели. Документ будет опубликован позже.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.