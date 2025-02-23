Российские десантники успешно отразили контратаку украинских Вооруженных Сил в Свердликово, Курская область. Подразделения тульских и крымских десантников, входящие в группировку «Север», уничтожили несколько боевых машин и пехоту противника. Сообщил командир подразделения с позывным «Томсон».
«Сегодня нами была отражена контратака противника в количестве пяти единиц техники. Первым ехал танк, за ним четыре БМП с пехотой», — заявил «Томсон» в разговоре с РИА Новости. Командир сообщил, что во время артиллерийской атаки танк не успел доехать до указанной точки, быстро остановился и начал движение в обратном направлении.
Он отметил, что две боевые машины противника продолжили свое движение и были подбиты дронами с оптоволоконным управлением, а затем добиты штурмовым подразделением при помощи противотанковых управляемых ракет. По словам оператора БПЛА и других участников боевых действий, после уничтожения основных сил противника, российские десантники продолжили преследование оставшихся групп ВСУ.
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