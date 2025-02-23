Российские десантники отразили контратаку ВСУ в Курской области

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Подразделения тульских и крымских десантников уничтожили пехоту ВСУ
Подразделения тульских и крымских десантников уничтожили пехоту ВСУ Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Российские десантники успешно отразили контратаку украинских Вооруженных Сил в Свердликово, Курская область. Подразделения тульских и крымских десантников, входящие в группировку «Север», уничтожили несколько боевых машин и пехоту противника. Сообщил командир подразделения с позывным «Томсон».

«Сегодня нами была отражена контратака противника в количестве пяти единиц техники. Первым ехал танк, за ним четыре БМП с пехотой», — заявил «Томсон» в разговоре с РИА Новости. Командир сообщил, что во время артиллерийской атаки танк не успел доехать до указанной точки, быстро остановился и начал движение в обратном направлении.

Он отметил, что две боевые машины противника продолжили свое движение и были подбиты дронами с оптоволоконным управлением, а затем добиты штурмовым подразделением при помощи противотанковых управляемых ракет. По словам оператора БПЛА и других участников боевых действий, после уничтожения основных сил противника, российские десантники продолжили преследование оставшихся групп ВСУ.

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Российские десантники успешно отразили контратаку украинских Вооруженных Сил в Свердликово, Курская область. Подразделения тульских и крымских десантников, входящие в группировку «Север», уничтожили несколько боевых машин и пехоту противника. Сообщил командир подразделения с позывным «Томсон». «Сегодня нами была отражена контратака противника в количестве пяти единиц техники. Первым ехал танк, за ним четыре БМП с пехотой», — заявил «Томсон» в разговоре с РИА Новости. Командир сообщил, что во время артиллерийской атаки танк не успел доехать до указанной точки, быстро остановился и начал движение в обратном направлении. Он отметил, что две боевые машины противника продолжили свое движение и были подбиты дронами с оптоволоконным управлением, а затем добиты штурмовым подразделением при помощи противотанковых управляемых ракет. По словам оператора БПЛА и других участников боевых действий, после уничтожения основных сил противника, российские десантники продолжили преследование оставшихся групп ВСУ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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