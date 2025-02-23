Эстония заявила о новом пакете помощи для Украины на 100 млн евро

Эстония передаст Украине 10 тысяч снарядов и оборонную продукцию
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Кристен Михал заявил, что Эстония передаст Украине продукцию собственной оборонной промышленности
Кристен Михал заявил, что Эстония передаст Украине продукцию собственной оборонной промышленности Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Эстония планирует оказать значительную поддержку Украине, передав ей 10 тысяч артиллерийских снарядов и продукцию собственной оборонной промышленности на сумму свыше 100 миллионов евро. Об этом сообщил эстонский премьер-министр Кристен Михал.

«Для укрепления позиций Украины и усиления давления на Россию Эстония отправляет 10 тысяч единиц артиллерийских боеприпасов... При первой возможности к этому добавится наша собственная продукция оборонной промышленности на сумму более 100 миллионов евро», — написал Михал на своей странице в соцсети Х. Он также добавил, что Эстония направляет на Украину 750 тысяч продовольственных пакетов для поддержки украинских военнослужащих.

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Эстония планирует оказать значительную поддержку Украине, передав ей 10 тысяч артиллерийских снарядов и продукцию собственной оборонной промышленности на сумму свыше 100 миллионов евро. Об этом сообщил эстонский премьер-министр Кристен Михал. «Для укрепления позиций Украины и усиления давления на Россию Эстония отправляет 10 тысяч единиц артиллерийских боеприпасов... При первой возможности к этому добавится наша собственная продукция оборонной промышленности на сумму более 100 миллионов евро», — написал Михал на своей странице в соцсети Х. Он также добавил, что Эстония направляет на Украину 750 тысяч продовольственных пакетов для поддержки украинских военнослужащих.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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