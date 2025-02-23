Эстония заявила о новом пакете помощи для Украины на 100 млн евро

Эстония планирует оказать значительную поддержку Украине, передав ей 10 тысяч артиллерийских снарядов и продукцию собственной оборонной промышленности на сумму свыше 100 миллионов евро. Об этом сообщил эстонский премьер-министр Кристен Михал.
«Для укрепления позиций Украины и усиления давления на Россию Эстония отправляет 10 тысяч единиц артиллерийских боеприпасов... При первой возможности к этому добавится наша собственная продукция оборонной промышленности на сумму более 100 миллионов евро», — написал Михал на своей странице в соцсети Х. Он также добавил, что Эстония направляет на Украину 750 тысяч продовольственных пакетов для поддержки украинских военнослужащих.
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