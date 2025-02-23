В США оценили эффективность российских беспилотников

BI: недорогие российские беспилотники оказались эффективнее оружия Запада
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Простая и дешевая техника России оказалась эффективнее западного оружия
Простая и дешевая техника России оказалась эффективнее западного оружия Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские беспилотники, характеризующиеся низкой стоимостью и простотой изготовления, оказались более эффективными в условиях конфликта на Украине, чем дорогостоящая техника Запада. Об этом сообщает издание Business Insider.

«В конфликты высокой интенсивности вовлечена большая масса людей и техники, поэтому требуется не только качество, но и количество. Простое в производстве оружие сыграло большую роль на Украине, где недорогие российские беспилотники уничтожили европейскую технику стоимостью в миллионы евро», — говорится в тексте издания.

Согласно утверждениям автора, Россия применяет в военных действиях такие виды вооружений, как барражирующие боеприпасы и управляемые бомбы, предпочитая сохранять более совершенные высокоточные боеприпасы для задач, имеющих стратегическое значение. В статье также высказывается мнение, что в случае начала активных боевых действий против Российской Федерации, западные страны быстро исчерпают свои запасы вооружений.

Датский министр обороны Троелс Лунд Поульсен в интервью BI подчеркнул, что для противодействия России и Китаю Западу необходимо больше доступного оружия. Он отметил, что уроки, извлеченные из ситуации на Украине, показывают эту необходимость.

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Российские беспилотники, характеризующиеся низкой стоимостью и простотой изготовления, оказались более эффективными в условиях конфликта на Украине, чем дорогостоящая техника Запада. Об этом сообщает издание Business Insider. «В конфликты высокой интенсивности вовлечена большая масса людей и техники, поэтому требуется не только качество, но и количество. Простое в производстве оружие сыграло большую роль на Украине, где недорогие российские беспилотники уничтожили европейскую технику стоимостью в миллионы евро», — говорится в тексте издания. Согласно утверждениям автора, Россия применяет в военных действиях такие виды вооружений, как барражирующие боеприпасы и управляемые бомбы, предпочитая сохранять более совершенные высокоточные боеприпасы для задач, имеющих стратегическое значение. В статье также высказывается мнение, что в случае начала активных боевых действий против Российской Федерации, западные страны быстро исчерпают свои запасы вооружений. Датский министр обороны Троелс Лунд Поульсен в интервью BI подчеркнул, что для противодействия России и Китаю Западу необходимо больше доступного оружия. Он отметил, что уроки, извлеченные из ситуации на Украине, показывают эту необходимость.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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