Российские беспилотники, характеризующиеся низкой стоимостью и простотой изготовления, оказались более эффективными в условиях конфликта на Украине, чем дорогостоящая техника Запада. Об этом сообщает издание Business Insider.
«В конфликты высокой интенсивности вовлечена большая масса людей и техники, поэтому требуется не только качество, но и количество. Простое в производстве оружие сыграло большую роль на Украине, где недорогие российские беспилотники уничтожили европейскую технику стоимостью в миллионы евро», — говорится в тексте издания.
Согласно утверждениям автора, Россия применяет в военных действиях такие виды вооружений, как барражирующие боеприпасы и управляемые бомбы, предпочитая сохранять более совершенные высокоточные боеприпасы для задач, имеющих стратегическое значение. В статье также высказывается мнение, что в случае начала активных боевых действий против Российской Федерации, западные страны быстро исчерпают свои запасы вооружений.
Датский министр обороны Троелс Лунд Поульсен в интервью BI подчеркнул, что для противодействия России и Китаю Западу необходимо больше доступного оружия. Он отметил, что уроки, извлеченные из ситуации на Украине, показывают эту необходимость.
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