Звезды записали видеопоздравления для бойцов на фронте

Известные российские артисты, музыканты и общественные деятели записали видеопоздравления для военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, в честь Дня защитника Отечества. В своих обращениях они выразили благодарность бойцам, пожелали им скорейшего возвращения домой и победы. Видео публикует Министерство обороны РФ.
«Дорогие друзья, от себя лично и от моих товарищей из группы „Любэ“ я поздравляю вас с Днем защитника Отечества, с 23 февраля. Желаю вам счастья, удачи, здоровья вашим дорогим и близким», — сказал в своем видеообращении музыкант, лидер группы «Любэ» Николай Расторгуев.
Актер Борис Щербаков подчеркнул значимость праздника для всех россиян: «Уважаемые ребята, дорогие ребята, я от всей души поздравляю вас с праздником 23 февраля, это наш общий праздник, и прежде всего сейчас это ваш праздник. Желаю вам, конечно, как можно скорее вернуться домой живыми, здоровыми, и, конечно, с победой. С праздником, ребята, мы вас любим и ждем вас».
«Дорогие наши воины, наши герои, примите самые искренние поздравления. С днем мужества, твердости и силы. С днем защитника Отечества. Желаю всем вам поскорее вернуться домой, невредимыми и с победой. Кто закален, выжил в войне, будет всегда нужен стране», — выразил пожелание бойцам певец Олег Газманов.
Главный редактор RT Маргарита Симоньян назвала военнослужащих элитой страны: «Большая честь, большая гордость иметь возможность поздравить наших военнослужащих, сливки нашего общества, элиту нашей страны, что они подтверждают каждый день своими ратными подвигами во славу нашей истории, нашей великой истории, во славу наших грандиозных предков».
Актер Иван Охлобыстин пожелал бойцам солдатской удачи: «Уважаемые военнослужащие, братья и сестры, мне выпала высокая честь поздравить вас с Днем защитника Отечества. Но прежде всего я хочу пожелать вам солдатской удачи. Мы победим. А также заверить вас в том, что вы сейчас для нас самые главные люди на земле».
«Дорогие друзья, те, кто сейчас находится в зоне специальной военной операции, хочу вас от всего сердца поздравить с Днем Защитника Отечества. Это традиционный праздник нашей страны. Это продолжение победных традиций наших отцов и дедов. Мы искренне гордимся вашими подвигами и всем тем, что вы делаете для будущего нашей страны», — отметил хоккеист Вячеслав Фетисов.
Певица Юта (настоящее имя — Анна Осипова) обратилась к военнослужащим с теплыми словами: «Товарищи военнослужащие, товарищи офицеры, позвольте мне от всей души поздравить вас с Днем защитника Отечества, с главным мужским праздником, с 23 февраля. Пусть у каждого из вас будет много здоровья, удачи, радости, пусть дома у вас все будет нормально, близкие, пусть будут здоровы, не болеют, пусть они будут счастливы».
Ранее президент России Владимир Путин также выразил свои поздравления бойцам. В своем обращении он выразил благодарность участникам специальной военной операции за их духовную силу и решимость к победе. «Благодарю всех защитников России за их честную и безупречную службу нашей Родине и народу», — подчеркнул президент. Министр обороны России Андрей Белоусов также присоединился к поздравлениям. Он заявил, что данный праздник отражает героическую историю России и военные достижения тех, кто в различные эпохи боролся за свою страну.
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