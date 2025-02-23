Медведев пригрозил последователям фашизма близкой расплатой на поле боя

Победа над фашизмом, одержанная 80 лет назад, обязывает не допустить его возрождения и всемирного Апокалипсиса, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Он пообещал, что последователям фашизма не удастся избежать расплаты на поле боя.
«80 лет назад наша страна победила фашизм. Его омерзительным потомкам не избежать расплаты. И эта расплата будет не в новом Нюрнберге. Она будет на поле боя. Так короче и справедливее. Жестче и надежнее <...> Мы не допустим всемирного Апокалипсиса. Мы должны сделать невозможным реванш нацизма на планете», — написал Медведев в поздравлении с Днем защитника Отечества. Текст опубликован в его telegram-канале.
В сообщении Медведев также отметил, что враги России, которые стремятся к возрождению фашистских идей, испытывают страх и панику. Он также подчеркнул важность сохранения исторической памяти и предотвращения реванша нацизма на глобальном уровне. Зампред выразил уверенность в том, что Россия сделает все возможное для защиты своей Родины и обеспечения ее процветания в будущем, ради следующих поколений и великого будущего страны.
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