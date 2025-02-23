Раненый новосибирец 10 часов переползал поле под ударами дронов ВСУ в зоне СВО

Бармен из Новосибирска Данила Ланской, который решил стать добровольцем в зоне СВО, был тяжело ранен во время выполнения боевой задачи. По его словам, он получил ранение, когда его позиция была обнаружена и атакована с помощью дронов и минометного огня. Молодому человеку пришлось 10 часов ползти по полю под обстрелами беспилотников ВСУ.
«Сперва были дроны-камикадзе, затем по нам ударил миномет, я стоял за деревом, выставив левую ногу, чтобы сразу бежать от дрона. Осколочно-зажигательный снаряд упал рядом, и мне перебило ногу... Нормально работала только одна рука и я пополз через поле с остановками... За 10 часов мне удалось преодолеть спасительные 500 метров», — рассказал Ланской в беседе с «КП-Новосибирск».
После ранения военный наложил жгуты и начал ползти к безопасному месту, пока через 10 часов его не подобрали российские штурмовики. По словам Ланского, он должен был выжить ради дочери. Так, для молодого человека 25 ноября стало вторым днем рождения.
Теперь Данила Ланской проходит реабилитацию после ампутации ноги. Врачи провели около 10 операций, пересаживали кожу, чтобы спасти жизнь бойцу, однако ногу до колена пришлось удалить. Несмотря на тяжелую утрату, Ланской не теряет оптимизма и планирует в будущем стать военным инструктором, чтобы продолжить служение своей стране.
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