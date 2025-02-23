WSJ: азиатские союзники Штатов приревновали Трампа к России и Китаю

Администрация президента США Дональда Трампа вызвала обеспокоенность со стороны азиатских союзников из-за ее усилий в мирных переговорах по украинскому конфликту. Официальные лица в Азии выразили опасения относительно последствий такой политики для региональной безопасности, сообщает газета Wall Street Journal.
«В частном порядке некоторые официальные лица [стран Азии] выразили обеспокоенность тем, что Трамп может пойти на какую-то сделку с китайским лидером Си Цзиньпином по поводу спорных территорий в Азии или же допустить, чтобы северокорейская ядерная программа оставалась угрозой», — передает издание. Уточняется, что у США есть взаимные оборонные пакты с Японией, Филиппинами, Южной Кореей и, как часть более широкого соглашения, Таиландом.
Помимо общего беспокойства, генеральный директор консалтинговой фирмы Amador Research Services и бывший сотрудник офиса президента Филиппин Хулио С. Амадор III подчеркнул, что недавние шаги Вашингтона по Украине расстроили часть силового истеблишмента Филиппин. Амадор выразил мнение, что страны Юго-Восточной Азии, проявлявшие осторожность в укреплении связей с США, могут испытывать чувство удовлетворения, как бы подтверждая свою правоту. Он отметил, что изменения в политике США в Европе должны стать сигналом для азиатских государств о необходимости брать на себя большую ответственность за собственную оборону.
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