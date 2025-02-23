В каком случае наследство может перейти государству

Нотариус Радченко: наследство переходит государству, если его никто не примет
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Наследство может перейти государству в нескольких случаях
Наследство может перейти государству в нескольких случаях Фото:

Наследство может перейти в собственность государства в том случае, если его никто не примет. Об этом заявил московский нотариус Илья Радченко.

«Если же никто наследство не примет, то наследство уходит государству», — сказал Илья Радченко в беседе с РИА Новости. Это происходит в случае, когда нет желающих или возможности вступить в наследство.

Кроме того, есть и другие обстоятельства, при которых наследство переходит государству: отсутствие наследников по закону или завещанию, потеря права наследования или явный отказ от наследства без указания другого лица в качестве получателя. Важно отметить, что при получении имущества государство также наследует все долги умершего в пределах стоимости полученного имущества.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Наследство может перейти в собственность государства в том случае, если его никто не примет. Об этом заявил московский нотариус Илья Радченко. «Если же никто наследство не примет, то наследство уходит государству», — сказал Илья Радченко в беседе с РИА Новости. Это происходит в случае, когда нет желающих или возможности вступить в наследство. Кроме того, есть и другие обстоятельства, при которых наследство переходит государству: отсутствие наследников по закону или завещанию, потеря права наследования или явный отказ от наследства без указания другого лица в качестве получателя. Важно отметить, что при получении имущества государство также наследует все долги умершего в пределах стоимости полученного имущества.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...