В каком случае наследство может перейти государству

Наследство может перейти в собственность государства в том случае, если его никто не примет. Об этом заявил московский нотариус Илья Радченко.
«Если же никто наследство не примет, то наследство уходит государству», — сказал Илья Радченко в беседе с РИА Новости. Это происходит в случае, когда нет желающих или возможности вступить в наследство.
Кроме того, есть и другие обстоятельства, при которых наследство переходит государству: отсутствие наследников по закону или завещанию, потеря права наследования или явный отказ от наследства без указания другого лица в качестве получателя. Важно отметить, что при получении имущества государство также наследует все долги умершего в пределах стоимости полученного имущества.
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