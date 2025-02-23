С 2014 года в результате вооруженной агрессии Украины в ЛНР погибли около 70 детей, более 200 получили травмы. Об этом заявила сенатор от ЛНР Ольга Бас.
«За период с 2014 года по настоящее время на территории республики были ранены более 200 детей и около 70 погибли», — сообщила Ольга Бас в беседе с ТАСС. Она также отметила, что по фактам преступлений Киева российским следствием были возбуждены сотни уголовных дел, в том числе против высокопоставленных представителей украинского военного и политического руководства.
По словам Бас, зарегистрировано множество военных преступлений со стороны Украины, включая преступления против детей. Сенатор выразила уверенность в том, что все причастные к массовым убийствам предстанут перед трибуналом. Она также отметила, что эхо происходящих боевых действий еще долго будет преследовать россиян, напомнив, что поисковые отряды до сих пор находят безымянных солдат Великой Отечественной войны.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.