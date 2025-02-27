Politico: Макрон напрасно ездил к Трампу, чтобы обсудить Украину

Президент Франции Эммануэль Макрон напрасно ездил в США для беседы с главой страны Дональдом Трампом, потому что второй не дал французскому лидеру конкретных ответов по американским гарантиям безопасности для Украины. Об этом сообщили официальные лица и дипломаты Европейского Союза.
«[Макрон] сказал, что Трамп не давал никаких четких обещаний относительно бэкстопа. Так что, действительно, стратегическая двусмысленность в этом вопросе сохраняется», — говорится в материале Politico со ссылкой на дипломата ЕС. Он добавил, что беседа была пустой тратой времени.
Трамп заявил, что не намерен предоставлять гарантии безопасности Киеву сверх уже оговоренных. В США будут добиваться того, чтобы Европа предприняла соответствующие шаги. При этом администрация американского лидера четко указала, что военного присутствия США на Украине не предусматривается. Тем не менее, в ЕС продолжают надеяться на американскую поддержку, которая может включать в себя разведывательные операции, противовоздушную защиту и логистическую поддержку военных перевозок.
Тем временем США и Россия продолжают переговоры о прекращении украинского конфликта, в которых не участвуют ни Киев, ни Европейские столицы. Тем не менее, Париж и Лондон стремятся организовать миротворческую миссию на Украине в случае достижения мирного соглашения.
Ранее источники в Белом доме заявили, что план Трампа по урегулированию украинского конфликта не подразумевает обязательств ни по военной помощи для ВСУ, ни по отправке в страну воинского контингента. При этом Макрон пытался убедить Трампа присоединиться к их с Великобританией совместному плану по миротворческой миссии в Киеве, пишет 360.ru.
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